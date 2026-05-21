Fujimori sube y Sánchez baja: qué dice la última encuesta de intención de voto para la segunda vuelta en Perú

La derechista Keiko Fujimori supera en intención de voto al izquierdista Roberto Sánchez para el balotaje presidencial en Perú del 7 de junio, según un sondeo difundido ayer miércoles.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori es la favorita con 39% de intención de voto, mientras que Sánchez marca 35%, señala la encuesta de Ipsos publicada por el diario Perú 21. Un 14% votaría en blanco o nulo y otro 12% aun no define su opción electoral.

Fujimori subió un punto porcentual y Sánchez bajó tres puntos en comparación a la primera encuesta, publicada el 24 de abril.

La candidata del partido Fuerza Popular ganó la primera ronda con 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, llegó a la segunda con 12%. La elección estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez se retira tras votar en las elecciones en Perú. Foto: AFP

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia, pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 50 años, compite por la presidencia. Para Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación. El candidato se desempeñó como ministro de Comercio de Castillo, actualmente encarcelado.

Los dos disputarán la presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La mayoría fueron destituidos o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción. AFP