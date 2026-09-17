Fiyi decreta la emergencia nacional por una epidemia de VIH: la cifra de contagios se multiplicó por 16

El gobierno de Fiyi declaró crisis nacional ante el avance sin precedentes del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) por transmisión sexual y el uso de drogas ilícitas, que ya alcanza a uno de cada 60 adultos de esa nación insular del Pacífico.

Los nuevos diagnósticos de VIH subieron a 2.106 casos en 2025, 16 veces más que en 2019, indicaron las autoridades.

"Declaro formalmente emergencia nacional por VIH", dijo el miércoles a periodistas el ministro de Salud, Atonio Lalabalavu.

"Esta decisión reconoce la gravedad de la epidemia y la urgencia de una respuesta coordinada como nuestro país necesita", agregó.

Impacto en la población y medidas de contención

Se calcula que uno de cada 60 adultos en Fiyi tiene VIH, por encima de uno de cada 167 cinco años antes, indicó el gobierno.

Dos de cada 100 mujeres embarazadas portan el virus. De los 59 bebés nacidos con VIH en 2025, 18 murieron antes de cumplir un año, según cifras oficiales.

Realización de un test rápido para la detección del VIH. Foto: Archivo El País.

El gobierno dijo que aumentó el acceso a pruebas gratuitas del virus, servicios de prevención y tratamiento.

"Esto incluye pruebas rápidas, medicamentos preventivos para personas en grupos de riesgo elevado, medidas de reducción de daños para personas que se inyectan drogas, y tratamiento gratuito para personas diagnosticadas con el VIH", indicó el ministro.

AFP