Muertes por VIH en Uruguay volvieron a bajar en 2025, año en que se registraron 739 nuevos diagnósticos

La cifra de fallecidos por VIH en Uruguay volvió a descender en 2025 y llegó al menor registro del último quinquenio, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgado en la previa del Día Nacional de VIH-SIDA, que se conmemora cada 29 de julio, ya que en esa fecha, pero del año 1983, se reportó el primer caso de la enfermedad a nivel local.

Durante el año pasado, 104 personas -64 hombres y 40 mujeres- murieron por SIDA, según datos preliminares reportados por el MSP. La cifra se ubica por debajo de lo registrado en 2024 (114), en 2023 (136), en 2022 (165), en 2021 (130) y en 2020 (152).

La tasa de mortalidad por causas vinculadas a VIH/SIDA “continúa en descenso”, y el año pasado fue de tres cada 100.000 habitantes. “Esta información debe interpretarse como preliminar, ya que se encuentra sujeta a revisión en el marco de la realización de auditorías de mortalidad”, se puntualizó en el informe.

La infectóloga Susana Cabrera, responsable del programa ministerial de infecciones de transmisión sexual (ITS), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis, dijo a El País que la menor mortalidad se explica porque hay un diagnóstico “más temprano”, “más adherencia” a tratamientos y “mayor cobertura” a personas con VIH, entre otros aspectos.

Las pruebas diagnósticas de VIH realizadas en 2025 llegaron a 555.510, por encima que en 2024 (524.822), aunque por debajo de lo reportado en 2023 (600.000), cuando se llegó a la cifra más alta en los últimos años. La tasa de positividad de VIH registrada en 2025 fue de 0.13%, por debajo que en otros años.

Los nuevos diagnósticos de virus de VIH en 2025 llegaron a 739, una tasa de 21,20 casos cada 100.000 habitantes, el número más bajo del último quinquenio. En 2024 sumaban 832 nuevos casos, 886 en 2023, 902 en 2022, 764 en 2021 y 877 en 2020.

El 70,6% de los nuevos casos de VIH durante el último quinquenio fueron de hombres, con una mediana de edad de 38 años, y la vía sexual sigue siendo la principal causa de contagio.

Las personas de 25 a 44 años (386) concentran la mayor cifra de nuevos casos, seguido de los adultos de 45 a 64 años (214), los jóvenes de 15 a 24 años (79) y los adultos mayores de 65 años (59). Hubo un caso de VIH de un menor de cuatro años, y ninguno en la franja de cinco a 14 años.

El año pasado hubo 69 nacimientos de madres VIH positivo, la menor cifra en el quinquenio, que osciló en unos 80 casos desde 2020. La tasa de transmisión vertical se mantuvo en 1% durante los últimos cinco años, por debajo del umbral deseable (2%).

Meta

Uruguay no ha logrado aún cumplir con la meta promovida por Onusida a nivel internacional, a la que el país adhiere, conocida como “95-95-95”.

Esta meta supone que el 95% de quienes viven con VIH lo sepan, que el mismo porcentaje de quienes conocen su estado accedan a un tratamiento, y que además el 95% de estos alcancen la supresión viral.

Según cifras de 2025,17.000 personas viven con VIH en Uruguay –la misma cantidad que en 2024- de acuerdo a las proyecciones realizadas por el software Spectrum, que son reportadas a Onusida.

Del total de personas que viven con la enfermedad, 16.118 (95%) conocen su estado serológico. De estos, 13.033 (81%) están recibiendo el tratamiento antirretroviral (TARV), levemente por debajo que en 2023 (83%).

A su vez, entre los que están en tratamiento, 10.883 (83%) se encuentra con carga viral indetectable, por lo que no transmiten la enfermedad.

En cifras absolutas, para llegar a la meta “95-95-95” resta que 2.310 personas más con VIH accedan al tratamiento, y que haya 3.692 personas más en tratamiento logren la carga viral indetectable.