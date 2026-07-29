VIH en Uruguay: cómo prevenirlo y dónde realizar el test gratuito en Montevideo este 29 de julio

Cada 29 de julio se conmemora el Día Nacional de Respuesta al VIH en Uruguay, una fecha que recuerda el diagnóstico del primer caso de VIH registrado en el país, en 1983. Más de cuatro décadas después, el panorama cambió de forma radical: hoy existen tratamientos que permiten a las personas con VIH tener una buena calidad de vida y evitar la transmisión del virus. Sin embargo, uno de los mayores desafíos sigue siendo el diagnóstico precoz y la eliminación del estigma que aún rodea a la infección.

En ese marco, este 29 de julio, de 10:00 a 15:00 horas, la explanada de la Intendencia de Montevideo será escenario de una jornada de testeos gratuitos de VIH abierta a toda la población. El examen no requiere ayuno ni orden médica; se realiza con una gota de sangre obtenida de un dedo y el resultado está disponible en pocos minutos.

De acuerdo con el informe Situación epidemiológica del VIH/SIDA en Uruguay, publicado por el Ministerio de Salud Pública en diciembre de 2025, el 91,7 % de las personas que viven con VIH en el país conocen su estado serológico. De ellas, el 83 % recibe tratamiento antirretroviral y, entre quienes están en tratamiento, el 77,2 % tiene carga viral indetectable.

El informe también muestra un dato alentador: la tasa de mortalidad por causas vinculadas al VIH/sida fue de 3,2 cada 100.000 habitantes en 2024, la más baja registrada en los últimos años.

Aun así, Uruguay todavía tiene camino por recorrer para alcanzar los objetivos planteados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, conocidos como la meta 95-95-95. La iniciativa propone que al menos el 95 % de las personas con VIH conozca su diagnóstico; que el 95 % de ellas acceda al tratamiento y que el 95 % de quienes reciben medicación logre una carga viral indetectable.

Joven se atiende con doctora. Foto: Shutterstock.

Conocer el diagnóstico hace la diferencia

Una de las principales razones por las que se insiste en promover el testeo es que el VIH puede permanecer durante años sin provocar síntomas específicos. Detectarlo de forma temprana permite comenzar rápidamente el tratamiento antirretroviral, proteger el sistema inmunológico y mejorar el pronóstico a largo plazo.

Además, cuando una persona mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento, no transmite el virus por vía sexual, un concepto respaldado por la evidencia científica y conocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible” (I=I).

Los especialistas recuerdan que la prevención continúa siendo clave. El uso correcto del preservativo, la realización periódica del test y el acceso a estrategias como la profilaxis preexposición (PrEP) —indicada para personas con mayor riesgo de exposición— son herramientas efectivas para reducir nuevos casos. La educación sexual, el acceso a información confiable y la consulta con equipos de salud completan un abordaje integral.

La otra batalla: terminar con el estigma

Más allá de los avances científicos, las organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH recuerdan que muchas personas siguen enfrentando situaciones de discriminación, tanto en ámbitos sociales como institucionales. Por eso, el Día Nacional de Respuesta al VIH no solo busca promover el testeo y el acceso al tratamiento, sino también generar una conversación sobre los prejuicios que todavía persisten.

Hablar de VIH desde la información basada en evidencia permite comprender que se trata de una infección que puede controlarse con tratamiento y que el diagnóstico temprano beneficia tanto a la persona como a la salud pública.

Si tenés dudas sobre VIH, otras infecciones de transmisión sexual, prevención o derechos podés comunicarte con la Línea VIH, Sexualidad y Derechos, que funciona todos los días de 8:00 a 20:00 horas. Los canales de contacto son 0800 3131 (telefonía fija) y *3131 (celulares Antel). También están en WhatsApp a través del 099 309 957 y 099 081 872.