Qué enfermedades puede ayudar a prevenir el camarón y por qué es un alimento tan recomendado por especialistas

El camarón es uno de los mariscos más elegidos por su sabor y versatilidad en la cocina, pero además se destaca por su valor nutricional. Su combinación de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes lo convierte en un alimento que puede contribuir al buen funcionamiento del organismo y ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades, siempre que se incluya dentro de una alimentación equilibrada.

Según la Guía de Consumo publicada en julio por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, este alimento aporta nutrientes esenciales que intervienen en distintos procesos del cuerpo y favorecen la salud en varias áreas.

Qué beneficios aporta el camarón

Uno de sus principales atributos es su contenido de antioxidantes, que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres. Este proceso está asociado al envejecimiento celular y al desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

También es una fuente de ácidos grasos omega-3 y carotenoides, entre ellos el betacaroteno, un compuesto que el organismo transforma en vitamina A. Estos nutrientes contribuyen al cuidado de la salud ocular y pueden ayudar a disminuir el riesgo de degeneración macular asociada a la edad.

Otro de los minerales presentes en el camarón es el yodo, fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Además de participar en la producción de hormonas tiroideas, este nutriente también interviene en procesos relacionados con la función cerebral.

Las vitaminas del complejo B, especialmente la B3 y la B12, colaboran con el metabolismo energético y con el adecuado funcionamiento del sistema nervioso y del sistema inmunológico.

Un aliado para la salud cardiovascular y cerebral

De acuerdo con la guía de Profeco, el consumo de camarón puede favorecer el aumento del colesterol HDL, conocido como "colesterol bueno". Este tipo de colesterol ayuda a proteger el corazón y también desempeña un papel importante en la salud cerebral.

Por otra parte, sus compuestos con acción antiinflamatoria podrían contribuir a disminuir procesos vinculados con el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer.

Además, el camarón aporta fósforo, cobre, zinc, magnesio, calcio, potasio, hierro y manganeso, minerales que participan en funciones esenciales como la formación y el mantenimiento de huesos y dientes, la producción de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno y el metabolismo energético.

Caldo de camarones. Imagen creada con IA

Cómo elegir camarones de buena calidad

La Sociedad Venezolana de Acuicultura explica que la mayoría de los camarones que llegan a supermercados y comercios fueron congelados poco después de su captura o producción. Este procedimiento permite conservar su frescura y sus características hasta que llegan al consumidor.

Si no se van a consumir de inmediato, recomienda mantenerlos congelados para preservar su calidad. En caso de adquirirlos frescos, es importante verificar que tengan un aspecto firme, un color uniforme y un olor agradable, sin señales de deterioro.

La organización también señala que existen camarones provenientes de granjas acuícolas y otros capturados en su ambiente natural. En el caso de los primeros, aconseja optar por productos que cuenten con certificaciones de calidad, mientras que los de captura silvestre suelen distinguirse por un sabor más intenso.

Los especialistas coinciden en que los pescados y mariscos pueden formar parte de una alimentación saludable. En ese contexto, el camarón representa una alternativa nutritiva que aporta proteínas de calidad y una amplia variedad de vitaminas y minerales que favorecen el funcionamiento del organismo.

En base a El Universal/GDA