Embarcarse para pescar de noche en Valizas: una experiencia distinta en la Semana del Camarón
Como todos los años, en el marco de la Semana del Camarón, se suman paseos por el arroyo que permiten conocer de cerca la pesca artesanal e incluso degustarla a orillas del agua.
Barra de Valizas vive por estos días una de sus celebraciones más características: la Semana del Camarón, con una agenda que gira en torno a este producto tan ligado a la identidad local.
Pero más allá de las actividades, degustaciones y la propuesta gastronómica de distintos cocineros locales, hay otras formas de acercarse al camarón y a su historia en el territorio.
Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, se realizan paseos nocturnos por el arroyo que invitan a conocer de cerca cómo es la pesca artesanal. La experiencia permite recorrer las instalaciones, observar el despliegue y la recolección de redes y entender el trabajo que hay detrás de uno de los sabores más representativos de la zona.
Además, quienes participan pueden involucrarse en la práctica y vivir el proceso en primera persona, en un entorno natural y en un horario poco habitual para el visitante.
La propuesta tiene también una versión que suma gastronomía: cenas con degustaciones elaboradas a partir de camarón fresco, preparadas en el lugar.
Con cupos limitados, se trata de una actividad que complementa la agenda de la semana y ofrece una mirada distinta. Un plan para entender y vivir la pesca del camarón desde adentro. Contacto: 092 430193.
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