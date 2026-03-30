Embarcarse para pescar de noche en Valizas: una experiencia distinta en la Semana del Camarón

Barra de Valizas vive por estos días una de sus celebraciones más características: la Semana del Camarón, con una agenda que gira en torno a este producto tan ligado a la identidad local.

Pero más allá de las actividades, degustaciones y la propuesta gastronómica de distintos cocineros locales, hay otras formas de acercarse al camarón y a su historia en el territorio.

Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, se realizan paseos nocturnos por el arroyo que invitan a conocer de cerca cómo es la pesca artesanal. La experiencia permite recorrer las instalaciones, observar el despliegue y la recolección de redes y entender el trabajo que hay detrás de uno de los sabores más representativos de la zona.

Además, quienes participan pueden involucrarse en la práctica y vivir el proceso en primera persona, en un entorno natural y en un horario poco habitual para el visitante.

La propuesta tiene también una versión que suma gastronomía: cenas con degustaciones elaboradas a partir de camarón fresco, preparadas en el lugar.

Con cupos limitados, se trata de una actividad que complementa la agenda de la semana y ofrece una mirada distinta. Un plan para entender y vivir la pesca del camarón desde adentro. Contacto: 092 430193.