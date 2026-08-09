Explosivos en varios puntos de Colombia un día después de la asunción de Abelardo de la Espriella a la presidencia

Dos ataques con explosivos en diferentes puntos de Colombia, que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas, marcaron el primer día de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El nuevo presidente prometió enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo” y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura el viernes en Cali (suroeste). Disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos ayer sábado un peaje en una carretera cercana a esa ciudad, informó el Ejército.

El ataque ocurrió en un peaje en construcción sobre la carretera Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (sur). Dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves. El Ejército responsabilizó a las filas de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

También ayer sábado, en el departamento del Cesar (norte) un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía, informó esa institución. Las autoridades todavía no han señalado qué grupo está detrás de este crimen, que según el mandatario “no quedará impune”.

Policías frente al Hotel InterContinental en Cali, en la víspera de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

De la Espriella dice que intensificará los bombardeos contra grupos guerrilleros, narcotraficantes y de origen paramilitar que operan en Colombia, con apoyo de Israel y Estados Unidos, y que construirá megacárceles similares a las de El Salvador. Ha prometido interrumpir las negociaciones de paz iniciadas por su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro, en medio de la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década.

Entre sus primeras acciones está el traslado a prisiones de máxima seguridad de 117 presos de “alto perfil” que participaron en los diálogos de paz con Petro, aseguró el gobierno en un comunicado.

En su discurso del viernes, el mandatario anunció una campaña de erradicación de narcocultivos, la explotación de petróleo y gas con fracking y una reducción de impuestos a los más ricos.

Consejo de seguridad

El Gobierno de De la Espriella celebró su primer consejo de seguridad horas después de su investidura, reunión que se prolongó hasta la madrugada de ayer sábado y en la que discutió con mandos militares, policiales y otras autoridades las primeras medidas destinadas a enfrentar el conflicto armado y las economías ilícitas. La reunión se realizó bajo “estricta reserva” en Cali, capital del Valle del Cauca.

“Gobernaré con firmeza para recuperar la seguridad, con transparencia para honrar cada peso de los colombianos y con humildad para escuchar a quienes esperan soluciones, no discursos”, manifestó ayer De la Espriella en su cuenta de X, sobre lo que se propone hacer en su mandato de cuatro años.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso después de tomar juramento en Cali, Colombia. Foto: AFP

“Como resultado de la reunión, se anunció la implementación de una estrategia de articulación intersectorial para combatir las economías ilícitas, priorizar las zonas con mayor afectación en materia de seguridad y reforzar las capacidades de la Fuerza Pública en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano”, explicó la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, explicó que durante la reunión se presentó la ‘estrategia Apres’, que significa ‘Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial’, y que priorizará las zonas con mayor afectación en materia de seguridad y será desarrollada a partir de la próxima semana.

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, aseguró que no admitirá “dudas ni retrocesos” y que trabajará “por la seguridad de los colombianos”.