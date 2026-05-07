Walmart comienza a despedirse de las cajas de autoservicio y confirma que remodelará 650 locales en EE.UU.

Walmart adoptó una medida poco usual en un mundo cada vez más automatizado. La megaempresa estadounidense de supermercados eliminó las cajas de autoservicio en algunas ubicaciones, y al mismo tiempo, anunció la remodelación de más de 650 locales en todo Estados Unidos, además de confirmar que abrirá 20 tiendas nuevas entre este año y 2027.

La medida de reemplazar cajas de autoservicio con cajeros parece ser un retroceso en el tiempo, pero marca una clara tendencia que también se ha visto en otras grandes cadenas estadounidenses, como Target o Dollar General.

La reincorporación de cajeros en el Walmart de South Christopher Columbus Boulevard, Filadelfia, acaparó la atención de varios medios estadounidenses. Antes de esta decisión, Walmart había expandido la presencia de cajas atendidas por cajeros en los estados de Missouri y Ohio.

Un portavoz de la empresa le señaló al medio The Philadelphia Inquirer que esta medida estuvo guiada por los patrones de compra locales y distintas necesidades de negocio de cada comunidad. El funcionario de Walmart agregó que la decisión busca “mejorar la experiencia en caja y permitir que los empleados brinden un servicio más personalizado”.

Un informe de 2024 que citado por el mismo medio basado en Filadelfia indicó que el autoservicio puede perjudicar la lealtad de los clientes. No obstante, no se espera que las cajas de autoservicio se eliminen por completo, pues aún hay clientes que prefieren estas máquinas.

Supermercado de Walmart. Foto: EFE

Walmart anuncia la remodelación de cientos de locales en Estados Unidos

Al mismo tiempo, Walmart confirmó la remodelación de más de 650 tiendas en todo el país y la apertura de 20 locales nuevos en 2026 y principios de 2027.

“Esta inversión tiene como objetivo crear empleo, ayudar a fortalecer las economías locales y hacer que las compras sean más rápidas y convenientes para nuestros clientes”, señaló Walmart en un comunicado oficial.

Según Fox Business, estas son algunas de las novedades que se pueden esperar en los locales de Walmart renovados:



Pasillos más amplios

Nuevos exhibidores con surtidos ampliados

Diseños actualizados

Más opciones de retiro y entrega

Interiores y exteriores renovados con mejores en los estacionamientos

Puntos de contacto digitales para mostrar los catálogos a los clientes

Logo de Walmart.

Algunos de las nuevas tiendas de Walmart que ya se abrieron son los Supercenters de Eastvale (California), Apollo Beach (Jacksonville, Florida) o The Villages (Florida).

Walmart también anunció la apertura de un supermercado en Ocala, Florida.