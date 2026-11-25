Una avioneta se estrelló el martes frente a la costa de Misisipi, en Estados Unidos, causando la muerte de las seis personas que iban a bordo, según informó la Guardia Costera.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) informó que el avión, un Cessna 210 monomotor, se estrelló al suroeste de Pascagoula, Misisipi, alrededor de las 15:30 horas (18:30 en Uruguay). La Guardia Costera indicó que el control de tráfico aéreo de Mobile, Alabama, envió un informe alrededor de las 15:45 indicando que se había perdido el contacto con la aeronave, que llevaba seis personas a bordo.

El siniestro aéreo frente a la costa de Misisipi

Las autoridades enviaron aeronaves, embarcaciones y equipos de buceo para rastrear la zona, agregó la Guardia Costera en su comunicado. No proporcionó detalles sobre las personas fallecidas ni sobre el origen y destino del vuelo. Los medios locales informaron que entre las víctimas había dos niños de 8 y 10 años.

🚨 BREAKING: All 6 people on board—including two boys aged 8 and 10—have been found dead after a Cessna 210 plunged into the Gulf off Mississippi at up to 18,000 ft/min. Divers recovered the victims inside the fuselage near Horn Island. Details 👇@AirNavRadar pic.twitter.com/wj7BnIyWR1 — Runway Report | Aviation News (@Runway_ReportUK) November 25, 2026

Según informó la Guardia Costera, los buzos localizaron los restos de las seis personas que se encontraban dentro del avión siniestrado a unas 2 millas al noreste de la isla Horn, en Misisipi.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte anunciaron que investigarían el caso.