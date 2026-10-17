"Se acabó con la inocencia” y "no hay adonde huir": miedo y congoja tras la tragedia en la escuela de Oregon

Kristen Vanetsky y su familia se mudaron a Bend, Oregón, tras un tiroteo en su vecindario en Nuevo México, y eligieron la escuela Silver Rail para su nieto por considerarla segura. Pero su mundo se vino abajo el jueves cuando un adolescente de 16 años entró en la escuela y abrió fuego matando a tres niños y a un profesor, e hiriendo a otro niño y a otro educador, antes de ser abatido por un hombre que portaba un arma y estaba en el lugar.

“Esto es impensable”, dijo a AFP Vanetsky sentada frente a la escuela la mañana de este viernes. “Acabó con la inocencia, con la sensación de seguridad”, dijo la mujer de 52 años, quien fue a la escuela para tratar de entender “por qué esto sigue ocurriendo”.

La tragedia del jueves en Bend, ciudad de unos 100.000 habitantes en la región central de Oregón, es uno de los 371 tiroteos ocurridos este año en Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Gun Archive Violence, que compila estadísticas de estos casos. “No hay adonde ir, no puedes huir de esto. Los tiroteos simplemente no acaban”, dijo Vanetsky.

Si bien está agradecida por las acciones del hombre que abrió fuego contra el tirador, percibe una contradicción que desnuda el debate a favor y en contra de las armas en Estados Unidos. “Es tan extraño, ¿cierto? Porque el problema son los tiroteos en las escuelas, y no fue mayor gracias a un arma.

Un memorial improvisado se encuentra frente a la escuela primaria Silver Rail el 16 de octubre de 2026 en Bend, Oregón. Foto: AFP

Es terrible, porque ahora esa persona, por el resto de su vida, tendrá que vivir con el hecho de que le disparó a un adolescente de 16 años para salvarle la vida a un montón de otros niños”, dijo. Este tipo de tragedias, agregó la mujer, “sacan lo mejor y lo peor de la gente, ¿no?”.

La escuela Silver Rail amaneció ayer viernes delimitada con cinta amarilla como escena del crimen. En la entrada principal vecinos y padres traían flores, velas, juguetes y muñecas para honrar a los niños de 5, 8 y 11 años, y al educador que falleció el jueves.

“Mi nieto debería estar en su salón de clases”, dijo Vanetsky mirando al segundo piso de la escuela. “Todos sus amigos, todos deberían estar allí, aprendiendo, divirtiéndose, pensando en su fin de semana, y ahora está todo vacío. No hay nada. Ni los pájaros están aquí”.

Un memorial improvisado se encuentra frente a la escuela primaria Silver Rail el 16 de octubre de 2026 en Bend, Oregón. Foto: AFP

Escopeta de la madre

El joven de 16 años autor del tiroteo usó una escopeta que había comprado su madre. Las autoridades de la ciudad de Bend se personaron ayer viernes en el domicilio familiar del adolescente para registrar entre sus objetos personales en busca de indicios o registros de búsquedas en internet relacionadas con tiroteos masivos, informaron fuentes policiales a CBS News.

De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante, del que por el momento se desconocen las razones que impulsaron a cometer el crimen así como su relación con la escuela, utilizó una escopeta de su madre.

El joven fue abatido por el padre de dos niñas que estudian en el colegio. El hombre persiguió al atacante dentro del centro y lo enfrentó antes de que llegara la policía, según las autoridades.

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13.00 hora local. El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedían de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Una cinta policial acota el acceso a la escuela primaria Silver Rail tras un tiroteo ocurrido en Bend, Oregón, el 15 de octubre de 2026. Foto: AFP

Cuando los agentes acudieron al centro, encontraron al sospechoso muerto junto a las otras cuatro víctimas.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida. AFP, EFE

Matador del atacante: “un gran héroe”, dice Trump

Donald Trump y el poderoso grupo de presión a favor de las armas de Estados Unidos defendieron el derecho de los “ciudadanos respetuosos de la ley” a estar armados, tras la intervención de una persona que abatió al autor de la matanza en la escuela Oregón.

El presidente de Estados Unidos calificó de “gran héroe” al ciudadano armado que el jueves mató a tiros a un adolescente de 16 años que previamente había asesinado a cuatro personas (tres niños y un profesor). “Tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer”, dijo Trump ayer viernes.