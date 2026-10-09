Quién es Susan Dell, la empresaria que generó revuelo por sus gestos en la Casa Blanca junto a Trump

Una visita al Despacho Oval de la Casa Blanca, en Estados Unidos, se convirtió en tema de conversación en redes sociales por las expresiones faciales de una empresaria que acompañó al presidente Donald Trump durante un anuncio relacionado con una donación millonaria.

Se trata de Susan Dell, esposa del multimillonario empresario tecnológico Michael Dell, quien llegó junto a él para anunciar un aporte destinado a financiar el programa de inversión infantil Trump Accounts.

Sin embargo, las imágenes del encuentro captaron la atención de los internautas por los gestos y movimientos de su rostro.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos usuarios comentaron que sus expresiones parecían rígidas o supuestamente robóticas, mientras otros centraron sus observaciones en el maquillaje y especularon sobre posibles tratamientos estéticos.

También hubo quienes interpretaron que Trump parecía incómodo y que evitaba mirarla directamente a los ojos, aunque esas apreciaciones surgieron de la interpretación de las imágenes y no de una explicación confirmada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento sobre las "cuentas Trump", cuentas de ahorro e inversión para niños, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de octubre de 2026. Foto: ALEX WROBLEWSKI/AFP fotos

¿Quién es Susan Dell?

Susan Dell es una empresaria, diseñadora de moda y filántropa estadounidense que ha desarrollado una trayectoria propia fuera de la fortuna de su esposo, Michael Dell, fundador de la compañía tecnológica Dell Technologies.

En 1999, ambos crearon la Fundación Michael & Susan Dell, organización de la que ella es cofundadora y presidenta.

La empresaria también incursionó en el mundo de la moda y fundó tres marcas, entre ellas la firma de lujo Phi. Además, ha participado en competencias deportivas de alto nivel, como maratones, triatlones y el Campeonato Mundial Ironman en Kona, Hawái.

Su trabajo filantrópico le valió un lugar en el Salón de la Fama de las Mujeres de Texas, en reconocimiento a su apoyo a las familias afectadas por el huracán Harvey.

Susan Dell. Foto: Michael and Susan Dell Foundation.

La Nación de Costa Rica/GDA.