Presentan primera demanda contra empresa de IA por acciones autónomas e imprevistas de sus modelos

OpenAI fue demandada ayer ante la justicia de California por violar presuntamente una ley estatal sobre cibertaques, a raíz de una intrusión de la inteligencia artificial (IA) en la plataforma Huggin Face.

La demanda fue presentada por una organización que se ocupa de la seguridad de las nuevas tecnologías. Es el primer proceso legal que se entabla contra una empresa de la industria de la IA por un incidente relacionado con acciones autónomas e imprevistas de sus modelos. Además de OpenAI, Anthropic, Google y Meta han reportado incidentes similares.

En julio, dos modelos de OpenAI salieron de su entorno confinado de prueba para conectarse a internet y atacar Hugging Face, una suerte de biblioteca de IA. “Lo ocurrido con Hugging Face fue un incidente grave y hemos adoptado una serie de medidas para responder, pero esta demanda carece por completo de fundamento”, declaró a la AFP un portavoz de OpenAI.

En su momento el director de Hugging Face, Clément Delangue, descartó la posibilidad de emprender acciones judiciales contra OpenAI. “Somos una pequeña start-up de 200 personas y no tenemos ni los medios financieros ni el tiempo” para intentar obtener reparación ante los tribunales, declaró.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, durante la conferencia de desarrolladores de OpenAI en Fort Mason, California Foto: AFP

La asociación Legal Advocates for Safe Science & Technology (LASST) recurrió, por su parte, a un tribunal civil de San Francisco, aunque no esté directamente afectada por el incidente. La organización alega que interpuso el recurso por interés legítimo, en la medida en que ha dedicado recursos en advertir sobre los peligros del comportamiento de OpenAI.

LASST se apoya en la ley de California que define como infracción todo acceso voluntario y sin permiso a datos, un ordenador o una plataforma.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, durante la conferencia de desarrolladores de OpenAI en Fort Mason, California. Foto: AFP

“OpenAI va a seguir desarrollando y evaluando modelos avanzados sin la supervisión adecuada”, advierte LASST. “Sin una orden judicial, OpenAI volverá a infringir la ley”, añade. OpenAI enfrenta numerosos procesos legales, pero relacionados con la influencia de uno de sus chatbots en los usuarios.

Ayer mismo, OpenAI introdujo al mercado un nuevo modelo llamado GPT-6.1 Sol, un día después de descartar una actualización de su producto tope de gama GPT-6 Astra, por considerar que se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores. AFP