Es un faro retorcido que se alza sobre el caleidoscópico paisaje del parque de atracciones. Nos reta a ser audaces. Caídas pronunciadas, velocidades vertiginosas y curvas increíblemente cerradas provocan gritos de rostros contorsionados y nerviosismo en quienes se agolpan para ser los siguientes.

Para la clase ociosa estadounidense, no hay entretenimiento comparable. La montaña rusa puede ser un rito de iniciación para los niños y una obsesión para los adultos.

Su continua popularidad se basa en un truco psicológico, en una pizca de tensión dinámica que nos incita a abrocharnos el cinturón en algo que parece peligroso, tal vez imprudente, pero que en realidad es seguro.

“El objetivo es coquetear con el peligro sin experimentarlo realmente”, dijo Brian Avery, profesor de la Universidad de Florida especializado en seguridad en parques de atracciones. “Pero en ocasiones, la gente se expone a él y, como consecuencia, muere o sufre lesiones graves”.

Este mes ha llegado una nueva ronda de ajustes de cuentas.

El 12 de octubre, un hombre salió despedido de su asiento en pleno recorrido y falleció en la montaña rusa Goliath del parque Six Flags Over Georgia. Esto llevó a Six Flags, la cadena de parques de atracciones, a cerrar al menos otras nueve montañas rusas en todo el país para una inspección más exhaustiva. El viernes, Six Flags anunció que añadiría cinturones de seguridad a los sistemas de sujeción ya existentes en la Goliath y en otras montañas rusas.

La montala rusa "Goliath" en el parque Six Flags At Georgia. Foto: captura KVUE-ABC.

Tan solo unas semanas antes, a finales de septiembre, Six Flags Magic Mountain en Valencia, California, cerró definitivamente una de sus montañas rusas más populares, X2, tras años de quejas sobre su seguridad. Se enfrentó a una demanda de tres usuarios por lesiones cerebrales catastróficas y recientemente llegó a un acuerdo en una demanda por homicidio culposo relacionada con un hombre de 22 años que falleció un día después de subirse a la montaña rusa en 2022.

La preocupación por la seguridad de las montañas rusas no es un tema nuevo. Fluctúa con cada avance tecnológico, con sus adaptaciones vertiginosas e impactantes. Cada generación de montañas rusas se vuelve más alta, más rápida, más empinada, con más curvas y más extrema. Y quizás más preocupante.

¿Acaso las montañas rusas han llegado demasiado lejos? ¿Hemos alcanzado un punto en el que ya no pueden ser más emocionantes ni más arriesgadas debido a las limitaciones tecnológicas, de seguridad o de la fisiología humana?

Probablemente no, dijeron los expertos. Las montañas rusas del futuro sin duda tendrán la capacidad de lanzar a la gente de maneras mucho más extremas.

¿Pero deberían hacerlo?

“No sé si hemos explorado los límites de la pregunta: ¿Es eso bueno para una persona?”, dijo Avery.

Lo único seguro es que hay más montañas rusas en camino.

“En nuestro sector, la montaña rusa sigue siendo la reina”, afirmó Dennis Speigel, consultor internacional de parques temáticos y expresidente de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento.

“Cuando quieres que la afluencia de público aumente drásticamente en tu parque o en tu empresa, no instalas un carrusel ni una montaña rusa, sino una, y la llamas 'El Demonio', 'El Murciélago', 'La Bestia' o como sea”, dijo. “Y la gente acude en masa a subirse”.

Las atracciones de gravedad despegan

La historia de los accidentes mortales en montañas rusas incluye fallos mecánicos, caídas de personas, ataques cardíacos y otras dolencias médicas.

El incidente más mortífero en Estados Unidos ocurrió en 1930, en una montaña rusa en Omaha, Nebraska, llamada "The Big Dipper". Un perno suelto provocó un accidente que dejó cuatro muertos y 17 heridos.

En 1972, en Inglaterra, una cadena que tiraba de una montaña rusa cuesta arriba se rompió, provocando que los vagones retrocedieran y causando la muerte de cinco personas.

La idea de acoplar pequeños coches con ruedas a raíles para generar emociones fuertes, y no solo para transportarse, se remonta a unos 200 años atrás. Pero fue en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, donde las llamadas atracciones de gravedad tomaron forma definitiva.

Se presentaron multitud de patentes: para remolcar vagones cuesta arriba, para unir varios vagones entre sí, para detenerlos. En 1888, un inventor llamado LaMarcus Adna Thompson había construido docenas de montañas rusas en Estados Unidos y Europa, incluyendo la Switchback Railway en Coney Island, Nueva York.

Poco después se inventó la forma de asegurar las ruedas debajo de los rieles, en lugar de entre ellos como en un vagón de tren. Esto dio lugar a montañas rusas más empinadas y con curvas más pronunciadas.

En la década de 1920, el país contaba con 1500 montañas rusas, ninguna tan famosa como la Cyclone en Coney Island. Su vertiginoso looping, con una caída de 26 metros y velocidades de hasta 96 km/h, sigue en pie, convertido en un monumento histórico.

La popularidad de las montañas rusas disminuyó con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Pero Disneyland abrió sus puertas en 1955, y su Matterhorn contribuyó a impulsar una nueva era: atracciones relativamente suaves sobre estructuras de acero tubular.

En 1975, la atracción Corkscrew de Knott's Berry Farm en California ponía a los pasajeros boca abajo y los sujetaba con arneses sobre los hombros. Un año después, la Revolution de Magic Mountain incorporó un loop vertical, que fue rápidamente imitado.

En poco tiempo, surgieron sistemas de propulsión que lanzaban los vagones como si fueran cañones. Había montañas rusas donde los pies de los pasajeros colgaban libremente, y otras donde los pasajeros se ponían de pie o se tumbaban para dar la sensación de volar. Había montañas rusas que iban hacia atrás. Había montañas rusas con hasta 10 bucles.

La primera montaña rusa que alcanzó las 100 millas por hora (160 km/h), la atracción "Superman: Escape From Krypton" de 415 pies (126 metros) de altura en Magic Mountain, se inauguró en 1997.

Superman: Escape from Krypton at Six Flags Magic Mountain Foto: Flikr/Roller Coaster Philosophy

Luego llegó X, que pasó a llamarse X2 tras un rediseño en 2008.

“X no es más que la última estratagema en un constante juego de superioridad tecnológica que los parques de atracciones juegan cada verano para atraer a las masas masoquistas”, escribió Forbes en 2001 antes de la inauguración de la atracción.

Además de los giros y las caídas, el artículo decía: "Los vagones giran 360 grados, haciendo que los pasajeros den vueltas de campana como Mary Lou Retton en una rutina de acrobacias atada al Cyclone".

La revolución continúa. El pasado diciembre, Falcons Flight abrió sus puertas en Arabia Saudita. Estableció récords como la montaña rusa más rápida (250 km/h), la más alta (163 metros) y la más larga (casi 4267 metros, o aproximadamente 4,2 kilómetros).

“Si puedes imaginarlo, se crea”, dijo Avery, profesor de la Universidad de Florida. “Y mientras un ingeniero establezca tolerancias que permitan que la persona promedio siga estando segura al experimentarlo, no sé dónde terminará”.

"Iré de todos modos"

El 16 de octubre en Magic Mountain, "la capital mundial de la adrenalina", donde el pase diario en taquilla cuesta US$ 110 para adultos, se podían ver y oír los sonidos habituales de las montañas rusas, el traqueteo y el silbido de los vagones, y a los pasajeros gritando y riendo.

Goliath, una de las montañas rusas que Six Flags había cerrado tras el incidente de Georgia (ambas atracciones comparten nombre, pero tienen diseños y fabricantes diferentes), volvió a abrir sus puertas.

La puerta de acceso a X2 estaba cerrada con llave y el letrero había desaparecido. Sin embargo, en otra parte del parque se estaba construyendo Thrill Glider, un tren planeador suspendido con cinco inversiones. Se espera que abra el próximo año.

One person was killed after falling from a roller coaster at Six Flags Over Georgia in Cobb County. Other riders were evacuated. pic.twitter.com/f2ZwhkBqBg — Breaking911 (@Breaking911) October 12, 2026

La Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento informa que se produce aproximadamente una lesión por cada millón de viajes en montañas rusas en Norteamérica. Un estudio de 2004 reveló que, durante la década anterior, un promedio de cuatro personas habían fallecido anualmente en montañas rusas.

Speigel, el consultor, señaló que la reciente muerte en Georgia fue el primer incidente mortal conocido en la montaña rusa desde que un hombre murió de un ataque al corazón en la atracción poco después de su inauguración en 2006.

“Si no son seguros, los fabricantes quiebran”, dijo Speigel.

Pero Avery, cuyo padre fue director de seguridad en Busch Gardens en Florida, aboga por cambios. Entre ellos: informes más claros y transparentes sobre lesiones y problemas de seguridad; supervisión federal en lugar de una mezcla heterogénea de jurisdicciones estatales y locales y la autorregulación de los parques más grandes; y mejor orientación para quienes intentan decidir si la atracción es realmente una buena idea.

En entrevistas recientes con usuarios de montañas rusas en el parque temático Cedar Point en Ohio y en Magic Mountain en California, la mayoría estaba al tanto del reciente accidente mortal, pero eso no les disuadió de subirse a las atracciones.

La montaña rusa "Goliath" en el parque Six Flags en Georgia. Video: redes sociales

"Enterarme de esa muerte no me da miedo de morir cuando me subo a una montaña rusa", dijo Jenna Kulhawuk, de 32 años, una videógrafa que visitaba Cedar Point. "Nunca he sido así, no le tengo miedo a cosas que no van a pasar".

Entre los que montaban en Goliath en Magic Mountain estaba Alexa Montoya, de 20 años, que estaba de visita con varios amigos. Sabía del incidente en Georgia, y antes de salir de casa su madre le había dicho que tuviera mucho cuidado al abrocharse el cinturón.

Montoya y sus amigas no paraban de reír y sonreír al bajar de la atracción.

“Sin duda, sentí una gran descarga de adrenalina”, dijo Montoya. “Casi me desmayo, pero recordaba decirme a mí mismo: ‘Respira, respira’”.

Les entusiasmaba más la emoción que el peligro.

“Parece sencillo”, dijo Avery. “Subes al andén, te subes al tren y te envían. Y te devuelven al andén en las mismas condiciones en que saliste. Ese es el objetivo”.