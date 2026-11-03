La historia de la pareja que se conoció en Argentina y murió junto a sus hijos en accidente de avión en EE.UU.

Entre las nueve víctimas del avión privado que se estrelló en un barrio de Palm Beach, se encontraba una familia de cuatro, conformada por el matrimonio de Adam Robinson y Helen Sharp, y sus hijos, Emma y Charlie, y su niñera, Anita María. La pareja se había conocido en Argentina y era inmensamente querida por su entorno.

En un comunicado conjunto, ambas familias confirmaron la muerte de la pareja y los niños de 2 y 4 años. Describieron a la pareja como “padres entregados” y coincidieron en que sus hijos eran “la luz de sus vidas”.

“Helen y Adam protagonizaron una historia de amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y don para hacer que la gente se sintiera bienvenida conmovieron a muchísimas personas”, expresaron. También contaron que Anita María, de nacionalidad colombiana, “cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción” y que “formaba parte de la familia”. “Nos dejaron un legado de amor y entrega incondicionales”, sumaron.

La historia de amor

En el escrito, detallaron que Sharp vivió durante años en Buenos Aires, donde conoció “al amor de su vida”, Adam, y fundó su propia agencia de relaciones públicas, Influential PR. “Desde el momento en que se conocieron, se entregaron por completo el uno al otro y a la vida que estaban construyendo”, contaron sus familias.

Robinson era un empresario tecnológico de Texas. En su perfil de LinkedIn, se describía como el fundador y director ejecutivo de RB2B y Retention.com, y como director ejecutivo de Moltsets. Anteriormente trabajó en la empresa global de servicios financieros Lehman Brothers y en el grupo bancario Barclays.

En tanto, Sharp caracterizada como una persona “talentosa, creativa y sumamente divertida”. Además, contaron que le encantaba viajar y que poseía un don especial para la cerámica. “Quienes conocieron a Helen saben lo llena de vida que estaba. Simplemente irradiaba luz”, expresaron desde la familia Sharp.

Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma y Charlie. Foto: The Ney York Post.

“Juntos construyeron una vida cimentada en la familia, la aventura y el amor. Helen adoraba a su familia. Su lugar favorito era junto a Adam y sus dos hermosos hijos, acompañados siempre por su perra Bonnie, quien permanecía constantemente a su lado -y, por lo general, sobre su regazo-”, señalaron.

Sharp conservaba amistades de todas las etapas de su vida, comentó su familia: tanto de su infancia, que vivió en Houston, como de la Universidad de Arizona. “Así como muchas personas que conoció durante sus años en el extranjero y su tiempo en Austin y Aspen”, sumaron.

Y cerraron: “Conocer a Helen era quererla. La cantidad de personas que hoy lloran su partida —y la de Adam— es testimonio de cuántos tuvieron la fortuna de contar con ellos en sus vidas. Helen encarnó lo que significa vivir una vida plena. Abrazó el mundo, creó obras maravillosas, forjó vínculos duraderos y amó a los suyos con una intensidad inmensa. Su luz era extraordinaria, y seguirá brillando a través de sus creaciones artísticas, el legado que construyó y las innumerables vidas que tocó”.

El accidente

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló el domingo por la tarde cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, y provocó la muerte de todos sus ocupantes antes de estallar en una bola de fuego, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. El accidente ocurrió a las 12.50 (hora local) cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North, según la Oficina del Sheriff del condado.

La aeronave era un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Jim Reynolds, vocero del aeropuerto de Austin, confirmó que se trataba de un avión privado e identificó el número de matrícula como N722BD, aunque no pudo precisar quiénes viajaban a bordo.

BREAKING: New footage captures the aircraft crash in Greenacres, Florida. Preliminary information suggests the aircraft that crashed is a business jet. https://t.co/pMEsJerhgZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2026

Las comunicaciones entre el piloto y el control de tráfico aéreo revelaron que, minutos antes del impacto, el comandante había informado de acumulación de hielo en la aeronave, una temperatura exterior de 47 grados bajo cero y turbulencias moderadas que provocaban variaciones de hasta 213 metros en la altitud.

Poco después, cuando informó que comenzaba a llover y solicitó autorización para ascender, el piloto declaró una emergencia y alertó sobre un descenso descontrolado.

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el avión perdió unos 8000 metros de altitud en aproximadamente un minuto, poco antes de que se interrumpiera la transmisión.