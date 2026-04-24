Estados Unidos restablece el pelotón de fusilamiento y busca acelerar las ejecuciones federales

El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos anunció este viernes una serie de medidas drásticas para "fortalecer" la pena capital a nivel federal, destacando el restablecimiento del pelotón de fusilamiento como método de ejecución. Bajo el amparo de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, las nuevas directivas buscan despejar los obstáculos legales y operativos para aplicar la sentencia máxima una vez que los reclusos hayan agotado sus recursos de apelación, revirtiendo la postura mantenida por la administración anterior.

La iniciativa no solo reintroduce el protocolo de inyección letal utilizado en el primer mandato de Trump, sino que amplía las opciones hacia métodos alternativos y ordena agilizar los procesos internos para reducir los tiempos de espera en el corredor de la muerte. Según el fiscal general interino, Todd Blanche, estas acciones responden a un compromiso con las víctimas de crímenes atroces, tras señalar que la gestión de Joe Biden "incumplió su deber" al no perseguir la ejecución de terroristas y asesinos de agentes de la ley.

El retorno del pelotón de fusilamiento y métodos alternativos

La decisión del DOJ instruye a la Oficina de Prisiones a evaluar la reubicación o ampliación del corredor de la muerte federal. Incluso se contempla la construcción de una instalación de ejecución adicional diseñada específicamente para permitir la aplicación de estos métodos alternativos. El argumento oficial sostiene que estos pasos son fundamentales para garantizar que el sistema judicial brinde un "cierre largamente esperado" a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Actualmente, la pena de muerte es legal en 27 estados de la Unión, aunque en cuatro de ellos rigen moratorias que mantienen las ejecuciones suspendidas.

En contrapartida, 23 estados y el Distrito de Columbia ya han abolido esta práctica. Según datos del Death Penalty Information Center, la tendencia de aplicaciones ha mostrado un incremento reciente: en 2025 se registraron 47 ejecuciones en todo el país, con Florida liderando la estadística con 19 casos. Para el transcurso de 2026, ya se han programado al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las cuales ocho se han hecho efectivas hasta la fecha.

Con información de EFE y AFP