Emiten una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas de EE.UU.

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EE.UU. de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La orden fue emitida por un juez después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas.

Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

"Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista", afirmó Uthmeier.

Según la declaración jurada, Castro, entonces primer vicepresidente de Cuba, era uno de los responsables de tomar la "decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo".

"Castro dio órdenes permanentes a altos mandos militares: 'Bien, derríbenlas en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan autoridad para hacerlo no deben consultar a nadie'", subrayó la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal general sostuvo que espías del Gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la transmitían a La Habana, lo que, según afirmó, ayudó a los cazas cubanos MiG a localizar a los pilotos civiles que estaban desarmados.

Reapareció el expresidente cubano Raúl Castro tras rumores sobre su estado de salud. Foto: Partido Comunista de Cuba.

Cuatro víctimas del derribo de avionetas de EE.UU.

Uthmeier recordó a las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Los cuatro hacían parte de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas Cessna desarmadas, que despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban "muy fuera de las aguas territoriales de Cuba" cuando cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles aire-aire, causando la muerte de sus cuatro ocupantes, detalló la Fiscalía de Florida.

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Foto: Reuters / Archivo

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El tribunal ordenó que Castro, de 95 años y residente en Cuba, no tenga derecho a libertad bajo fianza; el expresidente se retiró de sus cargos políticos en 2021, aunque mantiene su influencia en la isla.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al Gobierno de la isla y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.

EFE