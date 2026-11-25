El Ejército de Estados Unidos detonó este miércoles cinco toneladas de azida de plomo, un material utilizado para fabricar bombas, que estaba alojado desde hace 15 años en un enorme depósito en el pueblo de Middletown, Iowa.

El temor del gobierno estadounidense era que la sustancia explotara de forma incontrolada cuando la temperatura descendiera por debajo de los 0°C. La operación estaba prevista a el viernes pasado y luego se trasladó para el lunes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que el Ejército esperara mientras un tribunal federal examinaba una demanda presentada por organizaciones ecologistas que buscaban detener la explosión.

Columna de humo luego de que el ejército de Estados Unidos explotara varias toneladas de plomo. Foto: Scott Olson/AFP.

Tras el visto bueno de la Justicia estadounidense el plan volvió a estar en marcha y el Ejército movió la detonación para este miércoles, con el argumento de que habían "vientos más favorables" y que eso daría más tiempo a poner en marcha las medidas de precaución solicitadas a la población.

A los habitantes de la localidad se les solicitó que evacuaran la zona para evitar su exposición a las nubes de plomo, que son neurotóxicas.

350 granjas podrían verse afectadas

La explosión, realizada a las 09:00 hora local, generó una espesa nube de humo. Según The New York Times, la detonación se oyó en un radio de unos 15 kilómetros.

Unas 350 granjas podrían verse afectadas por las emanaciones tóxicas, según el departamento de Agricultura estadounidense

"Los primeros informes desde Iowa indican que los esfuerzos de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Aviso por explosión controlada en un hotel en Iowa. Foto: AFP.

No se ha detectado ningún rastro de plomo en el aire una hora después de la explosión, afirmó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en un comunicado.

"La detonación controlada y supervisada por el Ejército superó todas las expectativas y fue un enorme éxito", celebró en X el del Ejército de Tierra, Adam Telle.

"Estamos vigilando de cerca la inmensa red de sensores de la EPA desplegada en toda la zona, y hasta ahora ninguna medición ha superado 0,0", añadió.

"Las personas evacuadas serán notificadas por teléfono" el momento en que "podrán regresar a sus hogares", precisó el Ejército.

Con información de AFP