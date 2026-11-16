Usuarios estadounidenses denunciaron este lunes problemas para acceder a sus cuentas bancarias de algunas de las grandes entidades del país.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más de 4.000 informes de incidencias de clientes de Chase. La página recibió también más de 2.500 incidencias de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan.

Además, Zelle, la red de pagos que permite la transferencia de dinero entre cuentas bancarias, registró centenares de quejas, aunque afirmó que "no está fuera de servicio".

"Zelle funciona con normalidad. Los usuarios utilizan Zelle a través de los bancos y cooperativas de crédito participantes, que gestionan sus cuentas y custodian sus fondos", declaró en un comunicado difundido por varios medios.

US Bank aseguró por su parte que sus sistemas "no están directamente afectados", pero reconoció que los clientes que intenten "enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera pueden experimentar retrasos en las transacciones".

Compra online. Foto: Archivo El País.

Las incidencias comenzaron a reportarse en torno a las 09:30 horas, cuando algunos usuarios comenzaron a advertir de problemas en acceso a sus plataformas bancarias.

"Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea", apuntó Chase Support en una respuesta en X a un cliente que se quejaba de problemas de acceso. Después, Chase confirmó que el origen de las incidencias era un problema técnico y descartó que se tratara de un ciberataque, recoge la cadena ABC.

Los problemas también alcanzaron a Wells Fargo, que reconoció dificultades técnicas en sus servicios y anunció en su página web que trabajaba para resolverlas lo antes posible.

Varias fallas técnicas en EE.UU.

Los fallos se producen unos días después de que el transporte aéreo a nivel nacional se paralizara por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12.000 vuelos y provocó más de 10.000 cancelaciones el viernes y el sábado.

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron este sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues.

La semana pasada, Microsoft -con sede central en Estados Unidos- también vivió una suspensión de sus servicios de Microsoft 365, entre ellos Teams y Outlook, por otro fallo técnico.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, Charles Lamanna, atribuyó este lunes la reciente caída global de los servicios de Microsoft 365 a una combinación de un "defecto latente" introducido en julio, una mayor carga y una menor capacidad del servidor.

EFE