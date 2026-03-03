Cazas de Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses estadounidenses en el Golfo, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el estrecho de Ormuz y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. Teherán se ha convertido en una ciudad fantasmal para los habitantes que no han huido de las bombas.

"Me da miedo caminar por las calles desiertas", dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado por sentido del deber.

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Ali Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en el este y el sudeste de Teherán. Israel anunció el martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

Humo se levanta en Teherán tras un bombardeo en medio del conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE

Horas antes afirmó haber golpeado y "desmantelado" la sede de la radiotelevisión pública, pero esta última dijo que continuaba con su programación.

La agencia de la Unión Europea para el asilo teme un "flujo de refugiados de una magnitud sin precedentes" desde Irán, que cuenta con cerca de 90 millones de habitantes.

Trump dice que es "demasiado tarde" para un diálogo con Irán

Entre tanto el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo. "Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Donald Trump en su red Truth Social.

Washington, que ha registrado seis bajas de soldados, ha sufrido ataques directos a sus intereses. La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Estados Unidos tomó la decisión de pedir a los estadounidenses que abandonen Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad. En total son 14 países.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda bélica después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes. "Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Teherán multiplicó sus ataques en la región. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico, amenazaron a Estados Unidos e Israel con abrir "las puertas del infierno" a sus "enemigos". Por de pronto en las últimas horas reivindicaron el ataque a una base aérea estadounidense en Baréin.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Varias personas caminan cerca de una zona alcanzada por los bombardeos israelíes-estadounidenses en los alrededores del Gran bazar de Teherán. Foto: EFE / Jaime León

Incursión terrestre de Israel en Líbano

En Líbano prosiguen los ataques de Israel en respuesta a los disparos del movimiento proiraní Hezbolá. La ONU informó de al menos 30.000 desplazados. Este martes, el ejército israelí lleva a cabo una incursión terrestre en una zona fronteriza del sur, indicó una fuente militar libanesa a AFP.

Hezbolá, un partido-milicia con un gran protagonismo político en Líbano y apadrinado por Irán desde hace décadas, dijo haber apuntado a tres bases militares situadas en el suelo israelí.

Al menos cinco personas resultaron heridas este marets tras la caída en el centro de Israel de metralla procedente de la última andanada de misiles lanzada por Irán contra el país, informaron los servicios de emergencias israelíes.

El cuerpo de Bomberos aseguró que dos heridos se encuentran en estado moderado, uno leve y otros dos siguen "siendo examinados por el Departamento de Bomberos y Rescate", en un comunicado en el que se limitan a establecer que el lugar del ataque está en el Dan (el área metropolitana de Tel Aviv).

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) apuntó que sus paramédicos han acudido a tres localizaciones distintas tras la caída de metralla y elevan el total de heridos a siete: "una mujer de unos 40 años con heridas por la explosión y seis afectados adicionales en estado leve con heridas por esquirlas de cristal relacionadas con las explosiones".

Uno de los puntos afectados es la localidad mayoritariamente ultraortodoxa de Bnei Brak, en el área metropolitana de Tel Aviv, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Otro de los lugares, de acuerdo a las imágenes difundidas por los bomberos, es una vivienda en la que el impacto hizo que el techo se viniera abajo.

Los bomberos de Israel señalaron que varias personas habían resultado heridas en el Dan tras el ataque, así como que se había desatado un fuego en un edificio y un coche, y que habían detectado daños por metralla.

"El régimen terrorista iraní ha vuelto a lanzar hoy misiles con submuniciones de racimo contra civiles israelíes en el centro de Israel", aseguró este martes en la red social X el portavoz del Ejército de Israel Nadav Shoshani.

El sábado, al comienzo de la operación Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Sin embargo, su secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que, aunque sería bienvenido, no es "el objetivo" de la guerra, que podría durar semanas o incluso más.

Se trata ante todo, según Israel, de impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Después de la guerra de doce días de junio de 2025, los iraníes "comenzaron a construir nuevas instalaciones, búnkeres subterráneos que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y sus programas de armas nucleares fueran intocables en unos meses", aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "Y entonces podrían haber apuntado a Estados Unidos", añadió.

Una gran nube de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah el 3 de marzo de 2026. Foto: FADEL SENNA/AFP

Israel ataca tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán

Israel atacó este martes tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país en el que alcanzó un avión en la pista, informaron medios iraníes. La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos. Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.

Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.

Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV. También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Con información de EFE y AFP