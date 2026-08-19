"Amenaza existencial": Disney denuncia acoso del gobierno de Trump contra la cadena ABC y recurre a la Justicia

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por amenazar sus licencias de transmisión.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración del presidente Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una "campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite".

"Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso", señala.

La demanda se produce después de que a principios de este año la FCC pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto.

El presidente Donald Trump se prepara para abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown. Foto: AFP

Trump ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión.

"Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC", dice la demanda.

"La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto", señala. "Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno".

ABC y Disney pidieron al tribunal emitir una orden de restricción que impida a la FCC tomar cualquier medida contra las licencias de transmisión de la cadena, que no debían renovarse hasta 2028.

"Ante esta amenaza existencial, los demandantes no tienen otra opción que buscar reparación en el Poder Judicial frente a la flagrante represalia del gobierno por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda" de la Constitución, dice la demanda. AFP