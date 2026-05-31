Una propuesta para vivir en las montañas europeas con casa financiada, trabajo asegurado y colegio gratis

Un pequeño pueblo de España que cuenta solo con 40 habitantes lanzó una propuesta para repoblar el lugar y promover la producción local. Se trata de Arenillas, de la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. El proyecto se popularizó en el mundo por su oferta tentadora: vivienda gratuita, empleo asegurado y colegio con transporte incluido para los niños.

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Arenillas, junto a la Asociación Cultural local. El único requisito dictaminado por el Ayuntamiento de Arenillas es la instalación permanente en el sitio. Con esto, buscan atraer familias para combatir la escasa población y generar mayor flujo de movimiento en la zona. Ya son más de 100 las familias que postularon y aún reciben inscripciones.

También conocida como la "España vaciada", Arenillas tiene menos de diez habitantes por barrio y por tal peligro de despoblación realizaron la restauración de siete viviendas destinadas a familias para mudarse e instalarse para siempre allí. El trabajo que ofrecen para la familia es de albañil y la gestión del bar del pueblo.

Como le explicó a EFE el presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, el trabajo de albañil tiene como objetivo mantener y rehabilitar inmuebles municipales, atacando así una necesidad estructural del medio rural, a la vez de otorgar estabilidad laboral a quienes residan en las casas. Gismera comentó que la respuesta de la propuesta fue muy positiva, habiendo recibido más de 116 solicitudes de familias interesadas en menos de una semana. De las solicitudes variadas, destacó que: "Hay gente que está harta de la ciudad y quiere un cambio; gente de otros municipios que por cercanía o por trabajo les viene mejor esta zona; y gente que ve en esta oferta que incluye vivienda gratis y empleo garantizado una oportunidad de salir adelante".

¿Cómo postularse como voluntario para vivir en Arenillas?

Para postularse al proyecto, se debe enviar la solicitud directamente al Ayuntamiento de Arenillas, y completar los datos correspondientes que allí solicitan.