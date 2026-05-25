Cómo se puede ver la Luna Azul de mayo 2026 y cuáles son las recomendaciones astronómicas

La segunda luna llena de mayo de 2026 tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo a las 17:45 horas. En el ámbito astronómico, se le llama "Luna azul" a la segunda luna llena que se produce durante un mismo mes calendario, un fenómeno que se da aproximadamente cada dos o tres años.

En este fenómeno está la cara completa de la luna iluminada por la luz de la Tierra, generando un espectáculo visual para los fanáticos de la astronomía. Esto ocurre porque el sol y la luna se alinean en puntas opuestas de la Tierra.

El efecto visual tiene una duración muy breve, de pocos segundos, puesto que la luna está en constante movimiento alrededor de la Tierra. Es por eso que se estima un horario preciso para la luna azul en distintas partes del mundo.

Igualmente, la luna puede parecer llena el día antes o después de este fenómeno, cuando en realidad se ilumina un 98% de su cara. El 100% de su iluminación ocurre únicamente en el momento de la luna azul. Esta sutileza puede dificultar a simple vista la distinción entre la luna llena y la última fase de la luna creciente o el comienzo de la luna menguante.

¿En qué momento del día se presencia mejor la luna azul?

Desde la puesta del sol hasta el amanecer del día siguiente la luna llena está presente en el cielo. Sin embargo, el momento preciso de la alineación de la luna llena se aprecia en la noche. Asimismo, en algunos casos, por el efecto de la refracción se puede llegar a ver el sol y la luna llena al mismo tiempo.

Para aprovechar al máximo esta experiencia, se recomienda observar la luna azul desde lugares con poca contaminación lumínica alrededor y con el cielo lo más despejado posible.

Luna llena. Foto: Pixabay.

¿Por qué se llama luna azul?

Hay varias teorías detrás del nombre de este fenómeno. Generalmente los nombres de las lunas llenas provienen de tribus nativas de Estados Unidos, que adjudicaban distintos signficados a cada uno de estos eventos astronómicos. No obstante, una de las teorías del orígen de la luna azul apunta a que el nombre es una deformación del inglés, dado que en el inglés medieval el equivalente de blue era belewe, que significaba "traidor". Se le decía de esta manera al ser una luna llena adicional en primavera (en el hemisferio Norte), y esto implicaba tener que extender el período de ayuno de la Cuaresma.

El "belewe" fue mutando hasta llegar al "blue" y de aquí que en español el fenómeno se le denomina "luna azul". Por eso, esta luna no es azul por su color, sino que es "traidora" por la alteración del calendario religioso, el cual organizaba la vida social de las comunidades medievales.

Otra teoría alude a que se trata de una analogía al ser un fenómeno poco frecuente, "raro". El hecho de haber dos lunas llenas en un mes es muy particular y esporádico y por eso en inglés existía el dicho: "once in a blue Moon", para referirse a un suceso poco común.