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Tercer día de huelga educativa en Madrid: cuáles son las reivindicaciones "inasumibles" de los manifestantes

Las protestas reunieron a decenas de miles de personas en la capital española, aunque las cifras difieren: según los convocantes hubo 60.000, pero para las autoridades fueron unos 35.000 manifestantes.

El País
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17/10/2026, 03:39
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Manifestación por la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de Madrid
Manifestación por la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de Madrid.
Foto: EFE

El tercer día de huelga indefinida de la enseñanza pública en Madrid terminó ayer viernes con una nueva manifestación de miles de personas para reclamar mejoras docentes y exigir la dimisión de la responsable regional de Educación, Mercedes Zarzalejo, que consideró “inasumibles” las reivindicaciones.

Entre 35.000 manifestantes, según las autoridades, y 60.000 según las organizaciones convocantes, salieron a las calles de la capital de España para reclamar las reducción de horas lectivas semanales en educación infantil, primaria y secundaria, menos alumnos por aula, aumento salariales para el profesorado y un plan urgente para la formación profesional, entre otras demandas.

Según los sindicatos convocantes, el seguimiento de la huelga es más del 60% desde que comenzara el pasado miércoles, si bien las autoridades madrileñas calculan una participación considerablemente inferior.

A la huelga están llamados 65.000 maestros y profesores de enseñanzas no universitarias de Madrid, que dan clase a más de 666.000 alumnos. La protesta de los docentes de educación pública llegó ayer a la céntrica Puerta del Sol, donde permanece el gran campamento que activistas a favor de una vivienda digna y asequible comenzaron a levantar hace tres semanas. EFE

Protesta en Madrid por la vivienda
Protesta en Madrid por la vivienda
Foto: AFP

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