Tercer día de huelga educativa en Madrid: cuáles son las reivindicaciones "inasumibles" de los manifestantes
Las protestas reunieron a decenas de miles de personas en la capital española, aunque las cifras difieren: según los convocantes hubo 60.000, pero para las autoridades fueron unos 35.000 manifestantes.
El tercer día de huelga indefinida de la enseñanza pública en Madrid terminó ayer viernes con una nueva manifestación de miles de personas para reclamar mejoras docentes y exigir la dimisión de la responsable regional de Educación, Mercedes Zarzalejo, que consideró “inasumibles” las reivindicaciones.
Entre 35.000 manifestantes, según las autoridades, y 60.000 según las organizaciones convocantes, salieron a las calles de la capital de España para reclamar las reducción de horas lectivas semanales en educación infantil, primaria y secundaria, menos alumnos por aula, aumento salariales para el profesorado y un plan urgente para la formación profesional, entre otras demandas.
Según los sindicatos convocantes, el seguimiento de la huelga es más del 60% desde que comenzara el pasado miércoles, si bien las autoridades madrileñas calculan una participación considerablemente inferior.
A la huelga están llamados 65.000 maestros y profesores de enseñanzas no universitarias de Madrid, que dan clase a más de 666.000 alumnos. La protesta de los docentes de educación pública llegó ayer a la céntrica Puerta del Sol, donde permanece el gran campamento que activistas a favor de una vivienda digna y asequible comenzaron a levantar hace tres semanas. EFE
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