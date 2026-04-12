Se organizan las cumbres socialistas en Barcelona, bajo el liderazgo del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y varios líderes mundiales, como los presidentes de Brasil, Colombia y México, participarán en varias cumbres internacionales que se celebrarán la semana próxima en Barcelona. También se espera la participación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien aún no lo ha confirmado oficialmente, debido a otros compromisos en el país.

Por lo pronto, el viernes 17 de abril, tendrá lugar la I Cumbre España-Brasil, encabezada por Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que también está prevista la intervención del presidente regional de Cataluña, Salvador Illa.

El actual momento geopolítico, especialmente la grave crisis bélica de Oriente Medio, centrará buena parte de la reunión, después de que Lula da Silva expresara su apoyo a Sánchez en contra de la guerra de Irán, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a España por ese motivo.

En ese marco, tendrá lugar la Global Progressive Mobilisation, un evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, en el que líderes de varios continentes se ofrecerán como dique de contención contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

Yamandú Orsi y Pedro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: Darwin Borreli/El País.

Además de las ponencias de Sánchez y Lula da Silva, estarán las de los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Colombia, Gustavo Petro, y del Consejo Europeo, António Costa; y de Uruguay, Yamandú Orsi (si se concreta).

También está prevista la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y del expresidente colombiano Ernesto Samper, entre otros.

El sábado 18 de abril, está prevista la IV Reunión en Defensa de la Democracia. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el 18 de abril viajará a Barcelona para asistir también con sus colegas latinoamericanos. EFE