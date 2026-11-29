Casi 39 millones de personas estuvieron habilitadas para votar hoy domingo 29 de noviembre en las elecciones anticipadas de España 2026, que se definieron principalmente entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la coalición del Frente Amplio (FA), el Partido Popular (PP), Vox, y Podemos.

Las urnas abrieron a las 09:00 horas de Madrid (05:00 horas en Uruguay) y cerraron a las 20:00 horas (en la España peninsular).

Pudieron votar de manera voluntaria todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años inscritos en el censo electoral. En España el voto no es una obligación, por lo que quienes decidan no acudir a las urnas no tienen que justificar su ausencia ante la Junta Electoral ni afrontan ningún tipo de sanción o multa.

Elecciones anticipadas en España 2026

Cabe recordar que en España, el presidente del gobierno es electo de manera indirecta, ya que no son los ciudadanos quienes le eligen. En las elecciones generales como las de este domingo, los electores votaron a sus representantes para el Congreso de los Diputados y el Senado. Estos dos órganos conforman las Cortes Generales. Posteriormente son los diputados en el Congreso quienes eligen al presidente.

A diferencia de otros países que cuentan con voto electrónico, España utiliza el sistema tradicional de votación mediante papeletas físicas y sobres -igual que en Uruguay- que los electores introducen en urnas transparentes.

En esta ocasión, los electores pudieron optar por diversas candidaturas, entre las que destacaron el actual presidente español, Pedro Sánchez (PSOE); Alberto Núñez Feijóo (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau (FA), entre otras formaciones nacionales y autonómicas.

Los principales candidatos a las elecciones de España: Santiago Abascal de Vox; Pedro Sánchez (PSOE); Alberto Núñez Feijoo (PP); y Ada Colau, (FA). Foto: AFP

Sánchez, a sus 54 años, lleva tres mandatos en el gobierno de España de forma ininterrumpida desde 2018. Eso fue tras la moción de censura de 2018 y las investiduras de 2020 y 2023. Por su parte, el opositor Núñez Feijóo tiene 65 años y lideró la Xunta de Galicia durante cuatro mandatos consecutivos entre 2009 y 2022, antes de ser presidente del PP.

Lo que marcaron las últimas encuestas previo a las elecciones

Según un relevamiento de El País de España, las encuestas se apagaron este lunes dejando esta foto: el PP estaba primero con el 31,4% de los votos en promedio, seguido del PSOE (29,1%), Vox (17,9%) y los Frentes, la suma de Frente Amplio y coaliciones con Podemos y otras fuerzas (6,8%).

La tendencia de la campaña fue un PSOE que creció: la ventaja del PP sobre los socialistas se redujo de casi seis puntos a poco más de dos. La suma de izquierdas también avanzó, aunque PP y Vox terminaron con el 49% de intención de votos.

Con ese escenario, el PP cerró como el partido más votado y el que más escaños conseguiría: 129 en la estimación central de El País de España. El PSOE rondaba los 116, Vox 61 y los Frentes, 12. El resto de fuerzas tendían a 32 escaños en total.