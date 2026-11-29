En el marco de las elecciones anticipadas en España de este domingo, el nombre de Eva Cárdenas quedó ineludiblemente en el ojo público por ser la pareja de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular).

Cárdenas, coruñesa nacida en 1965, se caracteriza por ser una mujer de perfil inusualmente bajo. Según un reciente perfil de la revista Vanity Fair, no participa activamente en las giras electorales de su pareja y, cuando asiste a un acto, pide sentarse detrás de las primeras filas.

Más allá de que se la identifique por ser "pareja de", Cárdenas cuenta con una importante trayectoria empresarial: creó y dirigió Zara Home dentro de la multinacional española Inditex. Además, según la biografía de Mango (marca de ropa que asesoró años después), es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.

Su perfil profesional

Según esa misma biografía, en 1999 Inditex -empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de vestimenta y artículos para el hogar- la contrató para poner en marcha la sección de perfumería de Zara. Antes trabajó en grandes empresas como Kraft Jacobs Suchard, Mars, Diageo y L'Oréal. Más tarde le encomendaron crear desde cero el negocio de Zara Home, que abrió su primera tienda en 2003 y que Cárdenas dirigió hasta 2018.

Gigante textil Inditex: Zara.



En más de 15 años al frente de la cadena, logró la apertura a 75 mercados y más de 600 tiendas, según Mango, y Zara Home fue la primera marca de Inditex en vender por internet. En 2017, su último ejercicio completo, las ventas alcanzaron los 830 millones de euros, según el informe anual de Inditex. Cárdenas fue la segunda mujer en dirigir una cadena del grupo.

En febrero de 2017 nació su hijo Alberto, fruto de su relación con Núñez Feijóo (su primera hija, Gabriela, es de su primer pareja). En octubre de 2018 dejó Inditex alegando motivos personales. En 2019 fundó junto a Gabriela Niebla Azul, empresa que adquiere y rehabilita espacios con historia en La Coruña y alrededores. Entre 2020 y 2022 asesoró a Sargadelos y, desde 2023, a Mango Home.

Qué dijo Cárdenas sobre su relación con Núñez Feijóo

La pareja, que no está casada, se conoció en 2009 en un vuelo entre Madrid y La Coruña, cuando Feijóo estrenaba la presidencia de la Xunta de Galicia. Según la entrevista que Vanity Fair le hizo a Núñez Feijóo en 2024, y en la que Cárdenas habló por primera vez sobre él en un medio, al despedirse ella le dijo que, de haberlo conocido antes, incluso lo habría votado, porque hasta entonces no lo hacía.

“Reconozco que tenía prejuicios porque en mi familia siempre habíamos sido más próximos a otros partidos, también por esa imagen que tienen los políticos de que todo es artificio, pero [Alberto] me ganó por su naturalidad y, aunque a veces no lo parezca, por su cercanía y su sentido del humor", dijo.

Cuatro años después volvieron a cruzarse durante una visita institucional del político a Inditex, en una tienda modelo de Zara Home, y de ahí nació la relación. "Nos hemos conocido en la segunda parte de nuestras vidas y ambos teníamos ya una dilatada carrera profesional. Yo tenía 48 años, era directora de Zara Home y trabajaba y viajaba por todo el mundo, y él tenía 52 y una enorme experiencia en servicio público con sus dos primeras mayorías absolutas en Galicia", contó la empresaria.

Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo. Imagen: captura de El Mundo

Sobre la convivencia entre ambas carreras, sostuvo: "Separamos mucho nuestras vidas profesionales e intentamos respetarnos y no interferir. [...] Si me pide ideas, se las doy feliz, pero no me meto en su trabajo como él no se mete en el mío". Y sobre la familia que forman, afirmó que su vida es hoy "más completa y feliz con un hijo maravilloso".

Feijóo habló de ella con admiración por haber creado una empresa con casi 2.000 trabajadores y 600 tiendas, y reconoció que sí le ha hecho cambiar de opinión "en alguna cosa". Consultado por una posible boda, prefirió no responder. En esa misma entrevista opinó que "quizá deberíamos concretar un poco más" la figura de la mujer del presidente del gobierno. En 2020, tras la última mayoría absoluta de Feijóo en Galicia, la definió con una frase: "Eva, que nunca aparece, pero siempre está ahí".

Esta nota fue escrita con la asistencia de inteligencia artificial y verificada por un periodista de El País.