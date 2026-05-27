El histórico fenómeno de la "cúpula de calor" que asfixia a Europa con temperaturas inéditas

Varios países de Europa occidental registraron este martes una histórica ola de calor con temperaturas extremas muy superiores a las habituales para mayo. El fenómeno climático afectó principalmente al Reino Unido, Francia, Irlanda y España, donde se batieron récords históricos y se reportaron al menos once fallecimientos asociados al impacto de las altas temperaturas y ahogamientos.

Científicos y agencias meteorológicas advirtieron que esta situación excepcional responde de forma directa a los efectos del cambio climático global provocado por la acción humana.

¿Qué es la "cúpula de calor"?

El fenómeno meteorológico actual responde a una denominada "cúpula de calor", la cual se genera cuando una masa de aire cálido proveniente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre el territorio de Europa occidental. Esta condición generó registros inéditos para el quinto mes del año en múltiples naciones de la región.

En el Reino Unido, la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) reportó una máxima de 35,1 °C en Kew Gardens, ubicada al suroeste de Londres, superando el récord previo de 34,8 ºC establecido apenas el lunes en ese mismo sitio. Por su parte, la agencia estatal Météo-France calificó la situación como un episodio "excepcional, histórico e inédito", anticipando que se extenderá al menos hasta el fin de semana con picos térmicos previstos de entre 38 °C y 39 °C en distintas localidades del territorio francés.

El indicador térmico nacional en Francia promedió 24,8 ºC, un valor sin precedentes para mayo que superó la marca establecida el día anterior de 24,6 ºC. Esta situación llevó a decretar la alerta naranja en trece departamentos del oeste de dicho país a partir del miércoles. Asimismo, en Irlanda dos estaciones de la agencia Met Éireann midieron un récord mensual de 28,8 °C. En tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España emitió advertencias por temperaturas extraordinariamente altas que oscilarán entre los 36 °C y 38 °C de miércoles a viernes en la península y Baleares.

El impacto del cambio climático en la infraestructura

Las autoridades sanitarias confirmaron consecuencias fatales a raíz de la intensidad del fenómeno. En Francia se notificaron siete muertes vinculadas de forma directa a las condiciones climáticas, de las cuales cinco correspondieron a ahogamientos de ciudadanos que buscaron enfriarse en playas desprovistas de guardavidas en esta época del año. En el Reino Unido se constató el deceso de cuatro adolescentes ahogados en diferentes regiones desde el pasado domingo bajo circunstancias similares.

Los especialistas enfatizan que las variaciones observadas forman parte de las consecuencias visibles del calentamiento de la atmósfera. El meteorólogo de la Met Office, Greg Dewhurst, afirmó que el aumento de las temperaturas extremas constituye "una buena indicación del cambio climático en acción" y sugirió que este escenario meteorológico se encamina a transformarse en "la nueva normalidad" para los veranos europeos.

Hombre se refresca en una fuente, en España Salas/EFE

Por otro lado, Bob Ward, especialista del instituto de investigación Grantham sobre cambio climático y medio ambiente de la London School of Economics, remarcó la urgencia de readecuar las estructuras urbanas europeas frente a la crisis climática actual. Ward explicó la problemática edilicia señalando: "Ahora tenemos el clima de los países mediterráneos en verano pero no tenemos edificios ni oficinas para el clima mediterráneo".

El sector agrícola también manifestó preocupación ante la persistencia de la cúpula de aire cálido sobre los cultivos. Nicolas Favry, productor de cereales de la localidad de Nort-sur-Erdre, cercana a Nantes, indicó que la situación puede perjudicar el desarrollo de los granos en sus campos de trigo, maíz y cebada. "Con toda la lluvia que ha caído desde principios de año, hay una reserva de agua en el suelo que puede mitigar el fenómeno, pero es importante que este calor no se prolongue", expresó el agricultor.

América del Norte y Asia registran dinámicas preocupantes de calentamiento, aunque Europa se posiciona como el continente con el incremento de temperatura más acelerado desde el año 1990, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Con información de AFP