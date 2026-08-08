España responde a medida del gobierno de Meloni e impone controles fronterizos a Italia
La determinación del gobierno de Pedro Sánchez es en represalia por una medida similar del lado italiano. Desde este 8 de agosto España comenzará a exigir pasaporte a viajeros de Italia.
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió restablecer ayer viernes los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país rechazara levantar sus controles, que impone a las personas procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
España había pedido ayer a las autoridades italianas que levantara sus controles antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas “proporcionales” para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.
Los controles fronterizos en España estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, de permiso de residencia.
Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias que motivaron su adopción, es decir, los controles italianos.
Italia decidió efectuar esos controles el pasado 1 de agosto, después de que decenas de miles de migrantes entraran a Ceuta, a pesar de que desde allí no podían pasar a Europa.
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, había asegurado que “no hay ningún motivo” para que Italia mantenga los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España, y destacó que la crisis migratoria de Ceuta ya está “canalizada y reconducida”.
Albares agregó que la mayor parte de las personas que entraron irregularmente a la ciudad española fronteriza con Marruecos habían sido devueltas y que ninguno de los migrantes que cruzó a Ceuta “ha alcanzado la península”.
El ministro ¡confirmó también la solicitud hecha por el Gobierno español al italiano para que rectificase y pusiera fin a los controles fronterizos, tras lo que el gobierno italiano respondió con que mantendrá la suspensión del Acuerdo Schengen con España y los controles a viajeros procedentes de ese país.
En un comunicado publicado ayer, el Ejecutivo de Giorgia Meloni también advirtió de que “no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.
Y precisó que “solo cuando haya certeza de que no existirán riesgos para la seguridad ni el terrorismo en Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, se revisará la decisión anterior”. EFE
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