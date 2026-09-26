Escalan combates en el norte de Etiopía y crece temor por el estallido de un nuevo conflicto a gran escala

El ejército de Etiopía y los rebeldes de Tigré libraron intensos combates ayer viernes en la región de Afar, en medio de temores del estallido de un nuevo conflicto a gran escala que preocupa a la ONU.

Los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) ya libraron una guerra civil contra las autoridades entre 2020 y 2022, en la que murieron unas 600.000 personas, según la Unión Africana.

Ayer, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó sobre los efectos de la reciente escalada para la población civil.

“Estoy profundamente alarmado por la reciente escalada de las hostilidades entre las fuerzas del gobierno etíope y el TPLF y sus aliados, así como por las consecuencias perjudiciales que ya está teniendo para los civiles”, apuntó en un comunicado. Türk instó a todas las partes a “rebajar urgentemente las tensiones y evitar un retorno a una guerra a gran escala”.

El TPLF gobernó en toda Etiopía de 1991 a 2018, hasta que quedó marginado por el auge del actual primer ministro, Abiy Ahmed Ali. En los últimos meses se habían producido enfrentamientos esporádicos que hicieron temer un nuevo conflicto.

Además, las tropas federales se habían concentrado en la frontera con Tigré y habían llevado a cabo decenas de ataques con drones desde agosto.

Vista general de una zona comercial de Mekelle, tras nuevos combates entre los rebeldes de Tigray y el gobierno de Etiopía. Foto: AFP

Ahora, los insurgentes, que forjaron una alianza con otros seis grupos armados, se han apoderado de aeropuertos locales y atacaron los estados vecinos de Afar y Amhara esta semana, afirmando estar en “guerra total” con el gobierno federal. Los ciudadanos de Tigré temen que se produzca de nuevo un apagón total de las telecomunicaciones, como ocurrió durante la guerra civil de 2020-2022.

La página web de monitoreo NetBlocks informó ayer sobre una “interrupción de internet en el norte de Etiopía, que concuerda con reportes de un corte de telecomunicaciones en Tigré”. La AFP no pudo contactar por teléfono con sus fuentes en la región.

El conflicto corre el riesgo de convertirse en una conflagración regional. Analistas señalan que los rebeldes de Tigré cuentan con el apoyo de Eritrea, que teme que Etiopía, país sin salida al mar, planee invadir su territorio para obtener acceso al mar Rojo. EFE, AFP