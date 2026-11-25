Daniel Verdú / El País de Madrid

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, a solo cinco meses de las elecciones, parece querer prestar un último servicio al país. Acusado desde todos los frentes de haber permitido que el déficit público se disparara desde la crisis de la covid-19 en 2020, y en un momento en que la deuda francesa alcanza ya el 119% del PIB, el jefe del Estado baraja impulsar una reforma Constitucional para fijar restricciones en los presupuestos futuros que eviten que mayores desajustes. El déficit previsto para este año del 5,4% del PIB y la deuda acumulada roza los 3,6 billones de euros.

Macron ha confirmado al diario Le Figaro que estaría considerando recuperar una reforma constitucional iniciada en 2011, por iniciativa del Gobierno del primer ministro François Fillon, pero que nunca llegó a completarse, con el objetivo de dotar a Francia de una especie de “regla de oro” presupuestaria. “Es un debate legítimo”, ha reconocido durante el vuelo en el Falcon que este domingo le llevó a Toulouse para realizar una visita centrada en cuestiones industriales.

La aprobación de los presupuestos de 2027 antes de que termine el año debería tranquilizar a los mercados, en un momento en que el debate parlamentario se encuentra bloqueado. El primer ministro, Sébastien Lecornu, debe decidir entre recurrir al artículo 49.3 de la Constitución o utilizar ordenanzas para encontrar una salida a la situación. Pero “si los tipos siguen mostrando volatilidad hasta enero, estudiar una regla de oro como la de 2011 podría ser una opción que merezca la pena explorar”, ha afirmado Macron en Le Figaro.

Francia se encuentra en una situación de estancamiento económico, con un crecimiento prácticamente nulo y un riesgo significativo de entrar en recesión técnica. Algunos de los candidatos a la presidencia, comenzando por los favoritos —Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional) y Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa)— no transmiten demasiada confianza a los mercados. Mélenchon, de hecho, ha anunciado que Francia dejaría de honrar sus compromisos en la devolución de la deuda.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla con periodistas tras una reunión con autoridades tras un tiroteo en Trappes, cerca de París. Foto: AFP

El partido de Mélenchon, de hecho, ya ha descartado apoyar esta reforma porque “limitaría drásticamente la capacidad de los próximos gobiernos para desarrollar una política económica diferente”, criticó el domingo Éric Coquerel, diputado de LFI y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

El instrumento, una suerte de mensaje tranquilizador dirigido a los mercados, se parece al que ya utilizó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 en España. El Gobierno reformó el artículo 135 de la Constitución española, con el apoyo de Mariano Rajoy, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit público y el endeudamiento de las administraciones, dando además prioridad absoluta al pago de la deuda.

La reforma, aprobada sin referéndum, pretendía recuperar la confianza de los mercados financieros en plena crisis económica. La reforma de Macron tiene una filosofía similar: incorporar a la Constitución una “regla de oro” que obligue a los futuros gobiernos a respetar una trayectoria de equilibrio presupuestario y someta sus decisiones financieras a un mayor control institucional.

La principal diferencia es que la propuesta francesa no fija directamente un límite numérico al déficit, sino que establece un marco presupuestario plurianual vinculante. En ambos casos, el debate de fondo es el mismo: garantizar la disciplina fiscal y tranquilizar a los mercados, aunque a costa de limitar el margen de maniobra económica de los futuros gobiernos.

Marine Le Pen, candidata de extrema para las elecciones presidenciales francesas de 2027, pronuncia un discurso en Orleans. Foto: AFP

Francia aprobaría así un marco en el que deberían manejarse en el futuro los ejecutivos y quedaría incorporado de forma permanente a la Constitución. De este modo, el Consejo Constitucional podría controlar y exigir correcciones en las leyes de presupuestos y de financiación de la Seguridad Social para comprobar que respetan dichas normas.

La aprobación de una regla de oro presupuestaria cuenta con un amplio consenso entre los macronistas y la derecha, pero también, desde este verano, dentro de Reagrupamiento Nacional (RN), que lo incorpora a su programa electoral. “Fuimos nosotros quienes la pedimos. Sería una pena que ahora no la apoyáramos”, declaró Marine Le Pen el domingo en France 2. Pero la candidata consideró que el texto de 2011 no tenía la misma “calidad” que el mecanismo propuesto por RN.

El problema es que elaborar un nuevo texto no es una opción viable antes de que termine el mandato de Macron. El documento de 2011 presenta, en cambio, una ventaja importante: fue aprobado en los mismos términos tanto por la Asamblea Nacional como por el Senado. Por tanto, solo queda un último paso para su luz verde definitiva: un referéndum o conseguir el voto favorable de tres quintas partes de ambas cámaras reunidas en Congreso.

El Gobierno de Lecornu, si se atiene a esa vía, necesitaría inexorablemente el apoyo de la ultraderecha, ya que la izquierda se opone a esta regla de oro. Si la propuesta sigue avanzando hasta entonces en el Elíseo se contempla la posibilidad de consultar a las distintas fuerzas políticas en enero.