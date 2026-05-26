Elecciones presidenciales en Colombia: quiénes son los tres candidatos favoritos según las encuestas

Colombia llega a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo con un debate económico central: cómo sostener el gasto social sin agravar el déficit fiscal ni deteriorar la confianza de los inversores. La votación, que según encuestas podría definirse en balotaje el 21 de junio, enfrenta a tres principales candidatos que discrepan sobre la herencia de Gustavo Petro y el rumbo del crecimiento económico en un contexto de deuda en alza y menor inversión.

El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, lidera los principales sondeos de intención de voto de cara a los comicios, aunque sin alcanzar el umbral necesario para evitar una segunda vuelta. Según mediciones de Invamer, Guarumo-EcoAnalítica y el Centro Nacional de Consultoría, el aspirante del Pacto Histórico se ubica primero con cifras que oscilan entre el 33,4% y el 44,6%, cifras que lo consolidan como favorito en un escenario electoral todavía abierto.

En concreto, la encuesta de Invamer le otorga 44,6% de intención de voto, mientras que en Guarumo-EcoAnalítica alcanza 37,1% y en el Centro Nacional de Consultoría obtiene 33,4%. Estos resultados posicionan al candidato impulsado por el presidente Gustavo Petro como el principal referente del oficialismo, con una base electoral sólida pero insuficiente para ganar en primera vuelta.

Cepeda, quien ganó la consulta interna del Pacto Histórico el año pasado, ha sostenido una estrategia centrada en confrontar a la derecha. Su discurso apunta especialmente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien mantuvo un prolongado litigio judicial por un caso de falsos testigos.

El candidato izquierdista, Iván Cepeda, habla durante un mitin de campaña en Bogotá. Foto: AFP fotos.

El dirigente cuenta con una extensa trayectoria legislativa, como representante a la Cámara desde 2010 y senador desde 2014. En su campaña busca consolidar el respaldo de los votantes de Petro y proyectar continuidad del actual gobierno, intentando al mismo tiempo distanciarse de escándalos y evitar debates sobre temas sensibles como la Asamblea Constituyente o la “paz total”.

Abelardo de la Espriella crece en intención de voto Colombia

El principal perseguidor en las encuestas es Abelardo de la Espriella, candidato independiente con apoyo de sectores de derecha. El abogado registra 31,6% en Invamer, 27,5 % en Guarumo-EcoAnalítica y 30,9% en el Centro Nacional de Consultoría, lo que lo posiciona como el rival más competitivo frente al oficialismo.

Su campaña se apoya en propuestas de mano dura en seguridad y un enfoque económico técnico, inspirado en modelos como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Además, su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, refuerza el perfil económico de la candidatura.

El candidato presidencial colombiano del partido Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. AFP

Sin embargo, su figura genera cuestionamientos por su falta de experiencia política. También ha sido criticado por su trato hacia periodistas. En el abanico de candidatos, se lo considera el más polarizante por su narrativa abiertamente confrontativa.

Paloma Valencia busca captar el voto de centro en elecciones presidenciales Colombia

En tanto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aparece en tercer lugar y busca consolidarse como una alternativa competitiva. Sus números varían entre el 12,6% y el 21,7%, dependiendo de la encuesta, con un 14% en Invamer. Valencia llega fortalecida tras imponerse en la Gran Consulta por Colombia, donde logró articular una coalición de derecha y centro. Su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, apunta a atraer votantes moderados e indecisos que no se identifican con Cepeda ni con De la Espriella.

La candidata enfrenta el desafío de mantener el apoyo del uribismo más fiel y, al mismo tiempo, ampliar su base hacia sectores más centristas. Entre las críticas que recibe figuran sus posturas conservadoras y declaraciones pasadas sobre comunidades indígenas.

Paloma Valencia, candidata presidencial colombiana del partido Centro Democrático. AFP

El rol del centro

Detrás de los tres principales candidatos aparecen figuras con escasas posibilidades de avanzar a una segunda vuelta. Entre ellos se encuentran Sergio Fajardo y Claudia López, cuyos niveles de apoyo se ubican entre el 1% y el 3%, según los sondeos.

A pesar de su bajo desempeño, estos candidatos podrían resultar clave en una eventual definición electoral, ya que sus votantes podrían inclinar la balanza en un balotaje. En ese sentido, el centro político no se perfila como opción de poder, pero sí como un actor relevante en términos de gobernabilidad.

Simpatizantes del candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico. AFP

En los últimos lugares figuran otros aspirantes como Santiago Botero, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Roy Barreras y Gustavo Matamoros. Además, Pacto Histórico sumó apoyos recientes: Luis Gilberto Murillo y Clara López, ambos exministros, decidieron respaldar la candidatura de Cepeda tras registrar baja intención de voto.

Con información de EFE