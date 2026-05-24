Elecciones presidenciales en Colombia de la semana próxima: el izquierdista Cepeda es favorito, según encuestas

El senador izquierdista Iván Cepeda sigue a la cabeza de las encuestas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, seguido por el derechista Abelardo de la Espriella, según los últimos sondeos antes del veto legal que inicia este fin de semana. Pero en medio de la peor crisis de seguridad de la última década en Colombia, Cepeda carecería de los apoyos necesarios para evitar el balotaje, programado para el 21 de junio.

Una encuesta de la firma Invamer, publicada por Blu Radio y Noticias Caracol el jueves, da a Cepeda 44,6% de la intención de voto, por delante del abogado de derecha Abelardo de la Espriella (31,6%) y la senadora opositora Paloma Valencia (14%).

Otro sondeo de la empresa Guarumo, publicado el jueves por El Tiempo, también ubica a los tres aspirantes en ese orden. Invamer da la victoria en segunda vuelta a Cepeda, pero Guarumo se la da a De la Espriella, en un nuevo escenario más ajustado e incierto.

La mayoría de las encuestas desde el inicio de la campaña dan en primer lugar a Cepeda, que promete seguir con los proyectos sociales del presidente Gustavo Petro, de su misma agrupación de izquierda Pacto Histórico.

De la Espriella propone reducir el tamaño del Estado al estilo del gobernante argentino Javier Milei, y Valencia es heredera del influyente expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010).

Ambos son críticos de la llamada “paz total” de Petro, con la que intentó sin éxito negociar la paz con los grupos armados, y prometen mano dura contra el crimen si llegan a la presidencia. Cepeda, de su lado, planea seguir con esos diálogos.

La inseguridad y el costo de vida figuran entre las principales preocupaciones de los colombianos, según estudios.

Sangrientos choques

En otros asuntos, siete indígenas murieron y más de un centenar resultaron heridos en choques con palos y disparos entre dos comunidades indígenas por un conflicto de tierras ancestrales en una de las regiones con más narcocultivos de Colombia.

El enfrentamiento estalló el jueves entre los pueblos Misak y Nasa en un sector rural del municipio de Silvia, en el departamento de Cauca.

Un primer balance dio cuenta de cuatro muertos y ayer sábado se elevó la cifra.

Videos que circularon en redes mostraron encarnizados enfrentamientos con palos, piedras y personas ensangrentadas. Algunos hombres llevaban escopetas. El ejército desplegó tropas en la zona.

AFP