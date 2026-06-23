La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, interpuso ayer lunes una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue una supuesta red de espionaje liderada por el expresidente Rafael Correa, que usaba el sistema de videovigilancia de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, para ejecutar actividades de persecución política.

“Rafael Correa es quien estaría liderando esta red de espionaje y haciendo mal uso de un sistema de videovigilancia que lo que tiene que garantizar es la protección y la seguridad de todos los ciudadanos, pero lamentablemente está siendo mal utilizado para fines de persecución y políticos”, dijo Morillo.

Los hechos se relacionan con la presunta habilitación de una “sala espejo” o enlace de acceso a los sistemas de videovigilancia, el cual “habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, descargar videos, consultar georreferenciación y acceder a metadatos operativos”, señaló el Ministerio de Gobierno.

Además de Correa, el Ejecutivo pidió que se investigue la supuesta participación en esta red del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, -uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa y quien está encarcelado, desde febrero pasado, por casos de presunta corrupción relacionados a su negocio familiar de venta de combustibles- y otros funcionarios y extrabajadores de Segura, la empresa municipal de seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, en Quito. Foto: AFP

“Hemos pedido que se investiguen varios delitos, entre ellos peculado, mal uso de información pública, intimidación y todos aquellos que la Fiscalía pueda encontrar dentro de su investigación”, añadió Morillo.

La denuncia se interpone después de que Morillo y otros funcionarios difundieran unos audios atribuidos a Correa en los que conversa con asambleístas y otras personas sobre un caso denominado como Porsche, relacionado con un atentado ocurrido en junio de 2025 en una zona comercial de Guayaquil. El caso hace referencia a la aparición de un vehículo Porsche, perteneciente a una empresa de la familia Noboa en los exteriores de la vivienda de un sospechoso del atentado, y que fue grabado por cámaras de videovigilancia, lo que hizo que el correísmo señalara al Gobierno de estar supuestamente involucrado en el hecho. EFE