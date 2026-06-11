El estado italiano incautó 8.000 millones de euros de un hombre fallecido sin herederos ni testamento

La justicia italiana declaró “herencia vacante” el patrimonio inmobiliario de un hombre muerto en marzo de 2009 en la provincia de Reggio Emilia y resolvió su traspaso definitivo al Estado. La decisión, adoptada por el Tribunal de Módena, se apoya en el artículo 586 del Código Civil, que prevé la adquisición estatal cuando no hay herederos legítimos o testamentarios, o cuando nadie acepta la herencia dentro de los plazos.

Fue la jueza Daniela Di Girolamo quien dio por finalizada la administración provisional de los bienes. Expresó que había prescripto el derecho de aceptación por parte de eventuales sucesibles y, con esa base, revocó el nombramiento del administrador judicial y dispuso la “adquisición automática por parte del Estado” del patrimonio.

La situación se encuadra en la figura de "herencia vacante", utilizada cuando no existen herederos conocidos o cuando, pese a la apertura de la sucesión, nadie se presenta a reclamar y aceptar los bienes. Esta norma busca evitar un problema doble. Por un lado, que el patrimonio quede sin titular y, por otro, que las propiedades terminen en abandono o en una cadena de ocupaciones y conflictos.

¿Por qué motivo la fortuna pasa al Estado?

La regla del artículo 586 del Código Civil italiano opera como cierre del sistema sucesorio. De este modo, si no hay familiares con derecho a heredar ni disposiciones testamentarias válidas, la propiedad no queda en el limbo.

En el caso de Módena, la jueza razonó que el patrimonio “no puede quedar yacente” y debe considerarse “vacante”, lo que activa su transferencia al Estado. Según la reconstrucción judicial, el fallecido no dejó testamento y no se identificaron herederos dentro del marco previsto, que incluye parentescos hasta el sexto grado. Durante años, los bienes pueden quedar bajo una gestión provisional para su custodia, hasta que se aclare si aparece alguien con derecho o si, cumplidos los plazos, corresponde la atribución estatal. En esta instancia, ese período se dio por concluido.

La clave de los testamentos cuando no hay herederos

Más allá del caso puntual, se estima que el valor total por patrimonios sin herederos en Italia ronda los 8.000 millones de euros y plantean una tendencia de crecimiento para las próximas décadas, asociada al envejecimiento demográfico y a la baja costumbre de redactar testamento.

Ese punto es central porque cuando no existen herederos directos, un testamento puede cambiar el destino del patrimonio y orientar ese dinero hacia legados solidarios u otras finalidades. Sin esa decisión formal, la herencia queda expuesta al circuito previsto por la ley, que culmina con la adquisición por parte del Estado si no aparecen sucesibles.