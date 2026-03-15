El arma "estratégica" que Irán guardaba bajo llave: así es el misil que acaba de usar contra Israel

En una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) confirmó este domingo 15 de marzo de 2026 que usó por primera vez un misil balístico de combustible sólido llamado "Sejil".

La confirmación del uso de esta arma iraní provino de un comunicado difundido por la agencia Mehr.

Cómo es "Sejil", el misil que Irán usó por primera vez contra Israel

El "Sejil", con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de dos toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil "Sejil", otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Medio Oriente, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Vehículo disparan misil durante un ejercicio militar de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Foto: AFP

Amenazas directas de Irán contra Netanyahu

Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo.

Este domingo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.

Benjamin Netanyahu. AFP

Nueva ola de bombardeos de Israel al oeste de Irán

También este domingo, Israel anunció el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán, esta vez sobre objetivos en el oeste del país.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán", informó un comunicado, sin ofrecer más detalles.

Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

Con información de EFE