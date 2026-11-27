Un total de 34 personas han fallecido en Ecuador y otras 126.935 han resultado afectadas o damnificadas debido a las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, de acuerdo al reporte gubernamental publicado este viernes.

Los últimos casos se reportaron este mismo viernes en el municipio de San Vicente, de la provincia costera de Manabí, donde dos personas fallecieron después de que las intensas lluvias provocaran la caída de tierra y lodo sobre varias viviendas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las cifras de las afectaciones vinculadas a El Niño se contabilizan desde el pasado 29 de agosto, cuando el gobierno declaró en el país una alerta roja por la llegada del fenómeno, con el objetivo de movilizar recursos y personal a las zonas afectadas.

EMERGENCIA EN ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR 🇪🇨 🌊⛈️ Fuertes lluvias dejan graves inundaciones y 227 evacuados en Islas Galápagos. Precipitaciones asociadas al fenómeno “El Niño” provocaron inundaciones en Santa Cruz, afectaciones viales, evacuaciones, rescates y el cierre del acceso al Aeropuerto de Baltra. Noviembre 21 de 2026 Créditos 🎥 @josugps97 Instagram Vía @MorenaMia2020 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 21, 2026

Desde esa fecha, se han registrado 2.227 eventos adversos en las 24 provincias del país, principalmente inundaciones (60 %) y deslizamientos de tierra (17,20 %). Las provincias más afectadas son las costeras Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 34.352 personas impactadas; Esmeraldas, fronteriza con Colombia, con 30.904; El Oro, que limita con Perú, con 17.496, y la tropical Los Ríos, con 14.999 y cuya capital, Babahoyo, también ha sido declarada en emergencia.

Un hombre usa un colchón para navegar en una calle inundada de Manta, Ecuador, el 27 de noviembre de 2026. ARIEL OCHOA/AFP fotos

Las fuertes lluvias han provocado también el desbordamiento de 36 ríos y esteros, y otros 16 muestran una tendencia a subir de nivel. Entre los afluentes desbordados está el de Guayas, que rodea Guayaquil, la ciudad más poblada del país, lo que ha causado inundaciones en varias zonas de la urbe y en otras de su área metropolitana.

🇪🇨 | En Ecuador, El Niño se ensaña con el país y deja más de 30 muertos y 121.000 afectados; desde finales de agosto se han registrado 2.116 eventos adversos. https://t.co/4xougGO8VM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 27, 2026

Santa Cruz - #Galápagos | Emergencia total en la isla, las imágenes a continuación son del segundo piso de una casa, totalmente inundada. https://t.co/1HnB4odGzz — Ecuador Comunicación | Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) November 21, 2026

Además, las precipitaciones han dejado 31.076 viviendas afectadas y 123 destruidas, así como daños en más de 54 puentes y afectaciones en más de 55 kilómetros de carreteras.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y expertos ya han advertido que este episodio alcanza una intensidad extrema, comparable a los eventos registrados en 1982-1983 y 1997-1998.

EFE