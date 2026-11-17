Un total de 46 personas resultaron heridas este martes, cuatro de ellas de gravedad, al colisionar a baja velocidad dos trenes de pasajeros en las inmediaciones de la Estación Central de Praga, un accidente que el ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, calificó de grave.

El choque tuvo lugar en torno a las 07:00 horas en un puente a escasos metros de la estación por razones aún no esclarecidas, precisó la emisora Radio Praga.

"Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales", declaró el portavoz de los servicios médicos de emergencia, Karel Kirs.

Choque de trenes en Praga. Foto: Agencia EFE.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. pic.twitter.com/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026

Según informó la Policía en redes sociales, las operaciones de rescate en el lugar del siniestro concluyeron a media mañana y los investigadores policiales e inspectores ferroviarios comenzaron sus pesquisas para determinar las causas y circunstancias de la colisión.

Empresa estatal pagará indemnizaciones a los pasajeros afectados

El ministro Bednarik subrayó que, en este momento, la prioridad absoluta es atender a los afectados y agradeció la rápida intervención de los equipos de socorro.

Rescatistas trabajan en la zona de accidente de trenes en Praga. Foto: Agencia EFE.

"Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor", declaró el ministro de Transportes, citado por Radio Praga.

Decenas de conexiones ferroviarias se vieron afectadas por el accidente, aunque el tráfico en la Estación Central se había reanudado parcialmente hacia el mediodía. No obstante, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (ČD) advirtió de que aún cabe esperar complicaciones en la circulación.

"Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos", señaló el operador, que prometió indemnizaciones a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales sufridos.

Agencia EFE