Choque de trenes en Egipto: al menos siete muertos y más de 100 heridos tras colisión al sur de El Cairo

Siete personas murieron y más de cien resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, en Egipto, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.

Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.

El Ministerio de Salud informó que 112 personas resultaron heridas y estaban siendo atendidas en hospitales de la región de Guiza.

El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".

Testigos describieron escenas caóticas tras la colisión, mientras habitantes de la zona, equipos de emergencia y trabajadores ferroviarios intentaban rescatar a los pasajeros atrapados en los vagones volcados.

Egipcios observan el lugar del accidente ferroviario ocurrido en Al-Ayyat, en la gobernación de Giza, al sur de El Cairo, el 8 de noviembre de 2026. Foto: STRINGER/AFP fotos

Abdel Wahed Mohamed, de 31 años, relató que se encontraba en una cafetería cercana cuando ocurrió el accidente. Según contó, el tren con destino a Asuán estaba detenido cuando fue embestido.

Otro testigo, Ahmed Musa, de 25 años, explicó que los rescatistas excavaron bajo uno de los vagones para alcanzar a los pasajeros atrapados.

"Había personas amontonadas unas sobre otras en el interior", afirmó, añadiendo que vio a dos mujeres entre los fallecidos.

Taha Abdel Tawab, de 43 años, dijo haber visto a "un joven salir del tren llevando en brazos el cuerpo sin vida de su padre".

Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.

Varios vagones quedaron volcados tras la colisión, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Uno de los convoyes presentaba graves daños en la parte delantera, reducida a una masa de metal retorcido, mientras que el último vagón del otro tren se salió de las vías y terminó en un campo contiguo.

Egipcios observan el lugar de una colisión de trenes en Al-Ayyat, en la gobernación de Giza, al sur de El Cairo, el 8 de noviembre de 2026. Foto: STRINGER/AFP fotos

Antecedentes de accidentes ferroviarios en Egipto

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde

hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.

En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.

AFP