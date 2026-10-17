Detienen a la cúpula de las “Cucarachas”, el movimiento juvenil que encabeza protestas juveniles en India

La cúpula del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las “Cucarachas”, quedó ayer viernes en jaque tras la detención de su fundador, Abhijeet Dipke, y de más de 150 manifestantes durante una nueva protesta en el centro de Nueva Delhi.

Las “Cucarachas” convocaron a sus seguidores ayer viernes en Central Park, en el corazón de Connaught Place, el principal distrito comercial de la capital bajo el lema “Que ondee la bandera tricolor” tras una de las semanas más convulsas en la ciudad.

Las autoridades reaccionaron con un severo bloqueo de la ciudad, clausurando el parque, mientras la Policía de Tráfico restringió los accesos en una veintena de calles aledañas. A pesar de que el CJP pidió acudir en pequeños grupos, el despliegue policial no dio tregua y Dipke fue introducido por la fuerza en un vehículo policial cuando se dirigía a la zona.

La Policía también detuvo a la activista estudiantil Neha Bora, otra cara visible de la formación. Poco después, el movimiento denunciaba en sus redes haber “perdido el contacto” con su líder, presuntamente trasladado a un lugar desconocido sin acceso a abogados. “¿Por qué este Gobierno trata a los jóvenes como terroristas?”, publicaron en la red social X.

Partidarios del Cockroach Janta Party marchan durante una protesta en la que exigen la dimisión del Comisionado Jefe de Elecciones de la India. Foto: AFP

La captura de estos líderes consuma el jaque de la cúpula de las “Cucarachas”, ya que los dos principales portavoces, Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Tihar después de participar el martes en una protesta en Jantar Mantar.

Las “Cucarachas” surgieron en mayo como un movimiento satírico juvenil después de que el presidente del Tribunal Supremo indio comparara a algunos jóvenes desempleados con estos insectos. La iniciativa se convirtió en una plataforma de protesta contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes de acceso a la universidad, antes de extender sus reivindicaciones a la revisión del censo electoral. EFE