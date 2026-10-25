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El País Mundo

Cuatro pilotos muertos tras el choque en pleno vuelo de dos aeronaves militares en Filipinas

Las aeronaves se estrellaron durante un vuelo de instrucción dentro de una base aérea al sur de Manila. La institución militar suspendió las operaciones del modelo afectado.

El País
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25/10/2026, 14:11
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Choque de dos aeronaves de entrenamiento SF-260 de la Fuerza Aérea de Filipinas en pleno vuelo.
Choque de dos aeronaves de entrenamiento SF-260 de la Fuerza Aérea de Filipinas en pleno vuelo.
Foto: Captura/Redes Sociales

Dos aviones militares de la Fuerza Aérea de Filipinas chocaron en el aire durante una misión de entrenamiento, en un accidente que provocó la muerte de cuatro pilotos.

El siniestro ocurrió en la tarde del jueves 23 de octubre, cuando los pilotos volaban dos aviones modelo SF-260 dentro del perímetro de la Base Aérea Fernando, al sur de Manila.

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A pesar de que una de las aeronaves cayó cerca de edificaciones destinadas al personal dentro del predio militar, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas adicionales en superficie.

Tras el choque en pleno vuelo, en condiciones meteorológicas favorables, la Fuerza Aérea de Filipinas inició una investigación para esclarecer las causas técnicas o humanas que provocaron el accidente. Asimismo, la comandancia militar ordenó la inmovilización preventiva de toda la flota restante de aviones SF-260 mientras avanzan las pericias correspondientes sobre el estado de los aparatos.

Los aviones siniestrados, fabricados en Italia y adquiridos por las fuerzas armadas filipinas para tareas de instrucción y patrullaje, son unidades de entrenamiento con capacidad para dos ocupantes. El modelo ha cobrado especial relevancia debido a antecedentes de accidentes similares.

Antecedentes de accidentes con aviones SF-260

El choque registrado en la Base Aérea Fernando representa el tercer episodio fatal que involucra a aeronaves del modelo SF-260 en el país asiático en los últimos años. En mayo de 2026, un avión similar se estrelló durante una maniobra de navegación en la provincia montañosa de Benguet, al norte del país, donde murieron dos pilotos.

Asimismo, en el año 2023, otra unidad del mismo tipo cayó sobre un campo de arroz en la provincia de Bataan, al noroeste de Manila, que provcó la muerte de sus dos ocupantes mientras realizaban prácticas militares.

Formación de aviones de la Fuerza Aérea de Filipinas previo al trágico accidente.
Formación de aviones de la Fuerza Aérea de Filipinas previo al trágico accidente.
Foto: Captura/Redes Sociales.

En este caso, el hecho cobró relevancia a nivel internacional luego de que se difundieran en redes sociales las imágenes captadas por testigos en el momento exacto del impacto. Ante este nuevo siniestro, la institución rindió homenaje a los caídos y ratificó la suspensión de los vuelos con este modelo hasta que se determinen las causas precisas de la colisión.

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