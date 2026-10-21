Alerta climática en Filipinas: olas gigantes de nueve metros y vientos extremos por el supertifón Champi

El supertifón Champi alcanzó este miércoles su intensidad máxima con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) frente al norte de Filipinas, donde las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron de olas de hasta 9 metros, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA).

A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el ciclón, conocido localmente como Rosal, registraba rachas de viento máximas de 265 km/h y se encontraba a unos 845 kilómetros al este de Luzón (norte del país), tras reforzarse en las últimas horas y alcanzar su "pico de intensidad", detalló el boletín de PAGASA.

El supertifón, que la víspera motivó alertas de nivel 1 -la más baja de una escala que llega hasta el 5- en zonas del norte y el este del país, llevó este miércoles a las autoridades a elevar al nivel 2 la alerta en la provincia septentrional de Batanes.

En azul, las precipitaciones generadas por el supertifón. Foto: Zoom Earth.

Este nivel prevé vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas, lo que según la agencia supone una amenaza "de menor a moderada", con posibles daños en viviendas, cortes de luz y daños considerables en algunos cultivos.

El nivel 1 se mantiene en el extremo norte del archipiélago, donde se verán afectadas las provincias de Cagayan -que incluye a las islas Babuyan-, Ilocos Norte y Apayao.

Medidas de protección

Según el reporte, las olas provocadas por el tifón alcanzarán los 9 metros frente a Batanes y las islas Babuyan, y hasta 4,5 en el este de las Bisayas (centro del país), por lo que se pidió a las embarcaciones permanecer en puerto. En el norte de Luzón también se esperan lluvias hasta el viernes, con riesgo de inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra.

El organismo prevé que el supertifón empiece a debilitarse esta misma tarde, que baje a categoría de tifón el jueves y a tormenta tropical severa el domingo, ya fuera del área filipina, en su avance hacia el oeste-noroeste, aunque la trayectoria aún puede variar.

Filipinas fue uno de los países más afectados en el Sudeste Asiático por los ciclones del año pasado, entre ellos el Kalmaegi y el supertifón Fung-wong, que en noviembre de 2025 causaron más de 200 muertes y afectaron a millones de personas.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth, por su parte, prevé que Champi seguirá avanzando en las próximas horas por esas aguas, girará hacia el noroeste el jueves y pasará muy cerca del noreste de Taiwán entre el jueves por la noche y el sábado, con vientos máximos sostenidos de entre 155 y 215 km/h.

Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

EFE