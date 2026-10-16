"Tengan mucho cuidado": la advertencia de las autoridades mexicanas por la trayectoria del huracán Trudy

El huracán Trudy, que se prevé alcance la categoría 4 en el Pacífico mexicano, podría acercarse el domingo a solo 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima (oeste), todavía como un ciclón mayor, mientras las autoridades alertaron este viernes de lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado durante el fin de semana.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que Trudy es considerado un huracán mayor tras intensificarse a categoría 3 durante la madrugada de este viernes.

“Ha tenido una rápida intensificación, así como los últimos ciclones. Va a llegar a la categoría 4 y se va a acercar a la costa de Colima y de Jalisco durante el día domingo, en la madrugada”, alertó el funcionario.

Ante ello, pidió extremar precauciones debido a que cualquier variación en su trayectoria podría modificar significativamente las condiciones meteorológicas previstas para la región.

“Toda la población que se encuentra en esta región tiene que tener mucho cuidado y estar vigilante durante el fin de semana”, señaló.

Evolución del ciclón y zonas de mayor riesgo en el Pacífico

Vázquez explicó que los efectos más intensos se esperan a partir del sábado, principalmente en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias intensas.

El especialista indicó que Trudy comenzaría a debilitarse entre el lunes y el martes, después de alejarse de las costas mexicanas.

El huracán Trudy llegará con categoría 4 cerca de las costas mexicanas FOTO: NOAA/EFE

Asimismo, advirtió que la humedad transportada por el huracán interactuará con el frente frío número 2, que avanza por el norte del país, lo que provocará lluvias de gran intensidad no solo en el Pacífico, sino también en regiones del Golfo de México.

Llamado a la población y habilitación de refugios temporales

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó a los habitantes de las regiones bajo alerta a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y acudir a refugios temporales en caso de encontrarse en zonas de riesgo, especialmente cerca de ríos y costas.

Por la mañana, el SMN informó que Trudy alcanzó la categoría 3 a las 00.00 hora local (3:00 en Uruguay) y que, a las 06.30 (9:30 en Uruguay), su centro se ubicaba a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco (Guerrero), y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas (Michoacán).

El ciclón presentaba entonces vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de hasta 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

EFE