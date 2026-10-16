Ingresa una masa de aire frío a Uruguay: Metsul prevé mínimas por debajo de 2 °C y heladas

Una masa de aire frío comienza a entrar este viernes a Uruguay y se extenderá hasta el lunes, por lo que bajarán las temperaturas durante el fin de semana con heladas agrometeorológicas y mínimas por debajo de los 2°C, advirtieron la agencia meteorológica brasileña Metsul y meteorólogos independientes.

Según detalla Metsul, una zona de baja presión atmosférica, o ciclón, “empujará una masa de aire frío” desde Argentina, lo que provocará “descenso de temperaturas” y “riesgo de heladas tardías”.

Los efectos del ingreso de esta masa de aire frío se sentirán especialmente en la frontera con Brasil, donde “se pueden registrar temperaturas inferiores a 5°C” hasta el martes, agregó la agencia meteorológica.

Los pronósticos de Mario Bidegain y Guillermo Ramis

El meteorólogo Mario Bidegain compartió este viernes los datos de dos modelos meteorológicos que coinciden con el pronóstico de Metsul. Según el modelo por el que se rige el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), “se destacan sobre el litoral oeste mínimas por debajo de los 6°C” para el sábado 17 y “por debajo de 2°C con heladas agrometeorológicas” para el domingo 18, publicó Bidegain en su cuenta de X.

Además, con base en el modelo GFS, se ve “el ingreso de aire frío” sobre Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil, “con valores menores a 5°C durante las próximas madrugadas”.

#temperaturas (°C) cada 3 horas previstas por #GFS, de VIE16 00Z hasta LUN19 06Z, muestra ingreso aire frio sobre #PBSAS, #Uruguay y Sur #Brasil, con valores menores a 5°C en PBSAS y URU durante próximas madrugadas. pic.twitter.com/sYbl6Vlki6 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 16, 2026

Por su parte, Guillermo Ramis detalló en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que este viernes estará ventoso, con vientos del sudeste, con rachas de 35 a 40km/h. El sábado, según el meteorólogo, habrá entre 11°C y 14°C y al atardecer “se va a sentir frío”, con el cielo “cubierto con chaparrones”. El domingo se mantendrán las temperaturas entre 10°C y 15°C “con abundante nubosidad”.

El pronóstico de Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que este viernes 16 de octubre de 2026 tendrá una mínima más baja de 10°C y una máxima más alta de 21°C en el país.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En Montevideo y área metropolitana, se mantiene el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, viento del sureste y sur de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima es de 12°C y la máxima de 15°C.

La tendencia para los próximos días marca continuidad de nubosidad abundante, con precipitaciones escasas o probables, presencia de neblinas y bancos de niebla, y vientos predominantes del sector sur con algunas rachas.