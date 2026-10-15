El pronóstico para el viernes 16 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, viernes 16 de octubre de 2026, el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, lluvias en varias zonas y vientos del sur, con temperaturas que irán desde los 10°C hasta los 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y vientos del sector sur de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuarán las nubes, aunque con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con vientos del sector sur de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones escasas y vientos del suroeste y sur de 10-30 km/h, acompañados por rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con algunos períodos de cielo algo nuboso, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, mientras los vientos seguirán del suroeste y sur de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, precipitaciones escasas y vientos del sector sur de 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche habrá nubosidad abundante, períodos de algo nuboso y neblinas, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento soplará del sector sur de 20-30 km/h y las rachas podrán alcanzar los 50 km/h en la costa, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el centro-sur, el inicio del día estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones escasas y vientos del sur y sureste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, mientras los vientos serán del sector sur de 20-40 km/h y las rachas llegarán hasta 50 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 18°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y vientos del sector sur de 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche seguirá la nubosidad, con condiciones ventosas en áreas costeras, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento será del sector sur de 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 18°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos del sur y sureste de 20-40 km/h, acompañados por rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche el panorama seguirá cubierto y ventoso, con precipitaciones y vientos del sur y suroeste de 20-40 km/h, además de rachas de 50-60 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos del sur y sureste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del sureste y sur de 20-40 km/h, también con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.