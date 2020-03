Coronavirus: la pesadilla que viven Italia y España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mundo se registraban hasta ayer 11.129 muertes por el nuevo coronavirus, casi la mitad (45%) en Italia y España, los dos países europeos más afectados por la pandemia luego de China, donde se originó el brote en diciembre pasado. Desde entonces, se han contabilizado unos 260.000 casos en 163 países.

Pero es en estos dos países europeos donde se concentra el peor avance del virus. Solo ayer viernes en Italia hubo 627 muertos -el peor día desde que hace un mes se detectó el primer contagiado en el país- y en España 235. Esto coloca a España en tercer lugar tras China e Italia por número de contagios, si bien la cifra de muertes es significativamente superior en Irán (1.433 fallecidos y 19.644 contagiadas).

La cantidad de muertos en Italia, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, ascendió ayer a 4.032. El país registró 47.021 contagios. Las autoridades italianas consideran que 5.129 personas sanaron.



China, donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 80.976 personas contagiadas, de las que 3.248 murieron y 71.150 sanaron totalmente.



Después de Italia y China, los países más afectados son Irán con 1.433 muertos y 19.644 casos, España con 1.002 muertos (19.980 casos), Francia con 450 muertos (12.612 casos), y Estados Unidos con 205 muertos (14.250 casos).

El jueves, Italia superó a China como el país con mayor número de fallecidos por la enfermedad.



Italia representa ahora el 36,6% de todas las muertes en el planeta.



La región de Lombardía, donde los hospitales están desbordados, sigue pagando el precio más alto, con 381 muertes más (2.549 en total).



En el país se han detectado casi 6.000 casos más, una cifra sin precedentes. Italia tiene más de 66 muertos por millón de habitantes, una proporción que pasa a más de 250 por millón en Lombardía, pulmón económico del país.

El gobierno italiano ordenó nuevas medidas restrictivas de confinamiento para contener la propagación del nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Roberto Speranza, firmó un decreto para cerrar parques, espacios verdes y jardines públicos desde hoy sábado 21 hasta el martes 24 de marzo en toda Italia. También prohibió las actividades lúdicas y deportivas al aire libre, permitiendo a la gente hacer ejercicios “individualmente, cerca de su propia casa y respetando una distancia mínima de un metro de las demás personas”.

Los gobernadores de las regiones del norte de Italia piden aún más cierres de actividades económicas y el despliegue del ejército para hacer cumplir las medidas. “Lamentablemente, incluso hoy las cifras no van en la dirección correcta, ni en lo que respecta a las nuevas infecciones ni en lo que respecta a las muertes”, que aumentan “de manera importante”, declaró ayer viernes Attilio Fontana, gobernador de Lombardía.



Stefano Bonaccini, gobernador de Emilia-Romaña, la segunda región más afectada de Italia después de Lombardía, prohibió la mayor parte de las actividades al aire libre el pasado jueves.



Selección de pacientes.

En España la mitad de los contagiados han sido hospitalizados y se estima que aún no se ha llegado al pico de la epidemia, lo que ha llevado a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), a plantear criterios de admisión a las Unidades de Cuidados Intensivos.

Una expectativa de vida inferior a 1-2 años, la edad “biológica” o el “valor social” del paciente son algunos de esos criterios recogidos en el documento “Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos”. Se trata de sustituir, en estos tiempos excepcionales, el criterio de “primero en llegar, el primero en ingresar” por una estimación de a quién puede beneficiar más el tratamiento.

En España se estima que aún no se ha llegado al pico de la epidemia. Foto: AFP

Para descargar los hospitales, el Gobierno español decidió el cierre de todos los hoteles y establecimientos turísticos, dio una semana de plazo a los visitantes para abandonar el país. Los hoteles se necesitan para los enfermos o las personas en cuarentena. Ya hay varios en Madrid destinados a ello.



Se trata de una medida sin precedentes en un país donde el turismo es el principal sector económico (más del 14% del PIB nacional).



En los próximos días, unidades militares habilitarán 5.500 camas para enfermos graves en el gran complejo ferial madrileño, el IFEMA, donde se celebró la última cumbre del Clima. Barcelona abrirá un pabellón ferial y 200 pisos turísticos para acoger vulnerables También se habilitarán hospitales de campaña en la región costera de Valencia.

“Vienen los días peores”, insistió el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



En Francia la situación también es grave. La epidemia de coronavirus deja ya 450 muertos en ese país (78 en las últimas 24 horas) y 5.226 enfermos hospitalizados, de ellos cerca de 1.300 en cuidados intensivos. “La mitad de los pacientes en reanimación tienen menos de 60 años”, recordó el director general de Salud, Jérôme Salomon, que alertó de que la epidemia afecta también a “adultos jóvenes”.

Los países extreman las medidas de protección ante el avance del virus. Foto: Reuters

Población vieja, clave para alta mortalidad

El récord mundial de muertes por coronavirus que tiene Italia está vinculado a varios factores según los científicos, pero hay uno que prevalece: promedio de edad de la población elevado.



El coronavirus, que afecta más gravemente a los ancianos o personas con otras patologías, mata por tanto a más enfermos en Italia, el país más viejo del mundo después de Japón.

Según el balance oficial, Italia tiene 47.000 contagiados por el coronavirus y poco más de 4.000 decesos, lo que da una tasa de letalidad de alrededor de 8,5%. “Constatamos una mortalidad considerablemente más elevada en los países que tienen poblaciones más viejas en relación con los países más jóvenes”, explicó la demógrafa, Jennifer Downd, investigadora de la Universidad de Oxford.

Foto: PxHere

Los especialistas también se cuestionan por el hecho de que Italia haya sido golpeada muy pronto por la pandemia. “Cuando se me pregunta porqué Italia, respondo que no hay ninguna razón en particular”, declaró el profesor Yascha Mounk de la Universidad Americana Johns Hopkins. “La única diferencia es que el contagio llegó ahí unos diez días ante que en Alemania, Estados Unidos, Canadá y si estos países no reaccionan rápidamente y de manera decisiva, se convertirán en lo que Italia es hoy”. (AFP)