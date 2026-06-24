Conmoción en Colombia: hallan el cuerpo de una modelo en una valija y crecen sospechas sobre un extranjero

En el apartamento 702 de un lujoso edificio ubicado en el norte de Bogotá (Colombia) fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta gris, un hallazgo que desencadenó una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia.

El caso ocurrió en un inmueble situado en la calle 95 con carrera 21, en la localidad de Chapinero, donde, según la información conocida por El Tiempo funcionaban espacios de alojamiento temporal bajo modalidad Airbnb.

La víctima fue identificada el martes por Medicina Legal como Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y revisan cámaras de seguridad, registros de ingreso y salida, además de testimonios para establecer qué ocurrió en los días previos al hallazgo.

Cronología del caso de Natalia Villalba

El caso salió a la luz al mediodía de este lunes 22 de junio, cuando una trabajadora encargada de labores de aseo ingresó al apartamento 702 y encontró una maleta en el baño. Según versiones preliminares conocidas por Noticias Caracol, la mujer habría ingresado al lugar después de no obtener respuesta de los ocupantes. Al entrar al baño, encontró la maleta mientras la ducha permanecía abierta, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras la alerta, unidades del CTI llegaron al inmueble para realizar la inspección judicial. Una fuente de la Policía Metropolitana le dijo a El Tiempo que, "en Chicó Norte, el CTI realizó la inspección de un cuerpo sin vida", el cual estaba justamente "en el baño de un apartamento de la localidad de Chapinero". Se agregó que "el CTI adelanta la investigación con el fin de esclarecer los hechos".

Mientras avanzaban las primeras diligencias, la Fiscalía confirmó a El Tiempo que el lugar donde ocurrió el hallazgo correspondía a una habitación utilizada bajo la modalidad de alojamiento temporal "que usaban como Airbnb", señaló una fuente del ente acusador. La misma fuente precisó que la entidad se encontraba a la espera de los informes de los investigadores y reiteró que la "Fiscalía está en plena investigación".

Natalia Villalba, modelo colombiana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una valija. Foto: El Tiempo/GDA.

De acuerdo con información obtenida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, las verificaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que Natalia Villalba aparecía como la persona que arrendaba el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Según información divulgada de manera preliminar por Noticias Caracol, los registros del edificio muestran que entre el 3 y el 7 de junio existió una primera reserva asociada a un ciudadano estadounidense procedente de Texas. Posteriormente, la víctima habría renovado su estadía entre el 7 y el 21 de junio, permaneciendo en el apartamento durante varias semanas.

Durante ese periodo también se habría registrado el ingreso de un ciudadano británico. Conforme con la información conocida por ese canal, el hombre llegó al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente. Además, cámaras de seguridad habrían captado al extranjero trasladando sábanas hacia una zona de lavandería del edificio.

Reconstrucción

La reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades coincide con información obtenida por Citytv y por la Unidad Investigativa de El Tiempo, según la cual Natalia ingresó al edificio acompañada de un hombre extranjero. El informe conocido por este diario señala que la joven estuvo con un sujeto oriundo de Londres que ingresó a Colombia entre el 16 y el 18 de junio.

Las pesquisas también han permitido establecer que el ciudadano británico es una de las personas que concentra la atención de los investigadores. Fuentes enteradas del caso le dijeron a El Tiempo que se intenta ubicar el paradero del extranjero, debido a que sería la última persona con la que fue vista la víctima antes de su muerte.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró a este diario que la investigación continúa en desarrollo y que, por ahora, "están investigando las personas que ingresaron y salieron del lugar", pero "hasta el momento no hay nadie formalmente vinculado en la investigación".

Las mismas fuentes señalaron que existen dos personas bajo observación dentro de las diligencias judiciales y que será el fiscal del caso quien determine si existe mérito para una eventual vinculación formal.

Pasaporte de Natalia Villalba, modelo colombiana cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una valija. Foto: El Tiempo/GDA.

Habló la madre de la víctima

En medio de la búsqueda de respuestas, la madre de Villalba Angarita, Claudia Villalba, entregó detalles sobre los últimos contactos que sostuvo con su hija, a la Unidad Investigativa de El Tiempo. En entrevista, relató que la comunicación se interrumpió varios días antes del hallazgo.

"Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas", afirmó.

La mujer también explicó que su hija llevaba varias semanas hospedada en el apartamento donde fue encontrada. "Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto", aseguró. Además, indicó que algunas pertenencias permanecían en la habitación y que "el computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece".

La identificación realizada por Medicina Legal este martes permitió confirmar oficialmente que la víctima era Natalia Villalba Angarita. Mientras tanto, investigadores de la Fiscalía, el CTI y la Policía continúan revisando registros de seguridad, testimonios y demás elementos de prueba para reconstruir los últimos movimientos de la mujer y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Por Laura Nathalia Quintero, El Tiempo/GDA