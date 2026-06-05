Cuatro hombres decapitados fueron hallados en un auto abandonado frente al Congreso de Guerrero en México

Autoridades policiales informaron que cuatro cadáveres masculinos decapitados fueron hallados en la mañana de este jueves en el interior de un vehículo abandonado frente a la puerta trasera del Congreso del Estado de Guerrero, en México. El macabro descubrimiento movilizó a las fuerzas de seguridad locales y federales en una región fuertemente golpeada por las disputas del crimen organizado, lo que obligó a la intervención inmediata de los peritos forenses.

De acuerdo con el reporte policial, el hallazgo se concretó alrededor de las 6:30 de la mañana. Los efectivos policiales que patrullaban la zona detectaron un automóvil sospechoso estacionado junto al Parlamento. Al inspeccionarlo, los agentes descubrieron los restos de las víctimas, confirmando que corresponden a hombres, con signos evidentes de decapitación. Fuentes de fiscalía indicaron a AFP que los cuerpos estaban cubiertos con bolsas de plástico negras.

La zona fue acordonada de inmediato por efectivos de la Guardia Nacional y de la policía estatal para preservar la escena del crimen. Este episodio se enmarca en una escalada de violencia en el estado de Guerrero, una de las demarcaciones más conflictivas de México, donde diversos carteles del narcotráfico se disputan el control del territorio para la comercialización de estupefacientes y la extorsión a comerciantes.

Enfrentamientos entre bandas

La lucha entre grupos narcotraficantes en esa zona involucra al Cártel de la Sierra y a Los Ardillos, una banda a la que comunidades indígenas responsabilizaron de los bombardeos con drones en las montañas del estado con altos niveles de pobreza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado oficial horas después del operativo donde confirmó el hallazgo de los cuerpos y aseguró que inició una carpeta de investigación criminal para esclarecer el cuádruple homicidio. Investigadores de la fiscalía del estado mexicano trabajan en el relevamiento de huellas dactilares y analizan las cámaras de seguridad del Congreso para identificar a los responsables que abandonaron el rodado.

A pesar de los esfuerzos, aún no se ha informado sobre la identidad de los cuatro hombres. Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las autopsias y avanzar en los procesos de reconocimiento, mientras las fuerzas de seguridad refuerzan la vigilancia en los alrededores de los edificios públicos de Chilpancingo ante el temor de nuevos atentados.

Con información de AFP y El Universal (GDA)