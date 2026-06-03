Video muestra el violento secuestro de una periodista en México: irrumpieron armados en su casa

Un video registra el momento previo al secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en México este martes. Allí, se puede ver como un hombre con un mazo intenta abrir la puerta por la fuerza mientras que otro, armado con un fusil, la termina de abrirla a patadas.

La grabación -no queda claro quién la hace- muestra apenas el ingreso de dos secuestradores encapuchados a la casa de la directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste en Veracruz (este).

"Hay un menor de edad", grita un hombre desde el interior del domicilio a medida que uno de los encapuchados golpea con el mazo. La puerta se deforma con cada golpe, piezas de la cerradura se vuelven pedazos.

Tras lograr ingresar a la vivienda, les ordenan a los residentes que se "tiren al piso" y obligan a la persona que graba el video que deje de filmar. Testigos señalaron que entre los presentes, había una bebé y familiares de la víctima.

El gobierno del Estado informó que a través de la Secretaría de Seguridad Publica de Veracruz mantiene un operativo de búsqueda y localización derivado de la presunta privación de libertad de Guzmán Ramírez.

Pulso Informativo del Sureste opera en Facebook y se enfoca sobre todo en noticias y denuncias en Nanchital, un pueblo de unos 30.000 habitantes.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

La asociación civil Alianza de Medios Mx, realizó un llamado para visibilizar la privación de libertad de la periodista. Por otra parte, la ONG Article 19 exige en un comunicado "máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida".

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos también denunció la desaparición de la periodista, explicando que existen indicios de un posible delito vinculado con el ejercicio periodístico, afectación directa a la libertad de expresión, posible intervención o simulación de agentes vinculados a seguridad pública y un contexto de riesgo para periodistas en Veracruz.

Además de las solicitudes de las otras organizaciones, pidieron que se preserve toda evidencia física y digital: videos, publicaciones, amenazas, mensajes, cámaras y registros relevantes; que se proteja de manera urgente a familiares, testigos, colaboradores y fuentes y que que la actuación institucional sea inmediata, coordinada, sin simulación y con enfoque de libertad de expresión.

"La vida e integridad de Roxana Berenice Guzmán Ramírez y de su familia deben ser prioridad absoluta. Se solicita respuesta urgente, protección efectiva y actuación federal coordinada", finalizaron.

Con información de AFP y El Universal (GDA)