Concesiones de hasta 99 años y nuevos derechos: el régimen cubano aprobó una histórica norma de tierras

El Consejo de Estado de Cuba aprobó una nueva norma que concede las tierras estatales en usufructo a personas jurídicas por tiempo indeterminado y establece que ese derecho puede concederse a “título gratuito u oneroso”.

Con respecto a los bienes, la normativa establece que el usufructo podrá ser concedido a personas jurídicas por “un término de hasta noventa y nueve años, prorrogable por igual período de tiempo a solicitud del titular del derecho, formulada dentro del término de dos años antes de la fecha de su vencimiento”.

Además, el decreto dispone que los derechos y obligaciones del usufructuario son los que “determina el título constitutivo del usufructo”, lo que indica que las condiciones finales se determinarán en el acuerdo con el Estado.

Otro de los cambios de la normativa está relacionado con el derecho de superficie. Sobre este aspecto el nuevo texto decreta que los propietarios de solares yermos pueden conceder derechos de superficie para edificar viviendas u otras construcciones.

Fotografía de un auto clásico en una calle este viernes, en la Habana (Cuba). Foto: EFE

Así mismo, una de las modificaciones fija que el Estado puede entregar en derecho perpetuo de superficie terrenos de propiedad estatal, mediante el pago del precio correspondiente.

El pasado julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) aprobó la Ley De Tierra Agropecuaria y Forestal, que entre otras novedades, flexibiliza el procedimiento de entrega de tierras en usufructo a favor de personas naturales, jurídicas cubanas y extranjeras, tanto para la producción agropecuaria y forestal como para el autoabastecimiento, el agroturismo y el ecoturismo.

La norma también autoriza la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas cubanas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales, en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal. EFE