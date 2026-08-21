Ofensiva de Trump sobre Cuba: EE.UU. sanciona a entidades que “sostienen y financian el aparato represivo"

Estados Unidos sancionó ayer a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción.

“El Departamento de Estado designa a nueve entidades y a tres personas para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, informó la institución en un comunicado.

Los mencionados son tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en EE.UU. y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

“El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones. Agregó que las nueve entidades señaladas “sostienen y financian el aparato represivo del régimen” de La Habana.

Se ve un bicitaxi en una calle de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Foto: AFP

Además del ministerio de la Construcción, fueron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

Completan la lista la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que provee personal local a las empresas extranjeras en Cuba. “Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, agregó Rubio, de raíces cubanas. EFE